Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Le trophée de MIP, le “Most Improved Player”, qui récompense chaque année le joueur ayant le plus progressé !

Giovanni : Mikal Bridges

Transféré en cours de saison dernière des Suns aux Nets, Mikal Bridges avait alors réagi de manière très mature. Michel Ponts a compris le business et il s’en est très vite accommodé en devenant le leader à Brooklyn. Après 27 matchs à l’Est, il a montré qu’il n’était pas à l’ouest (drôle ça) et a participé dans la foulée à la Coupe du Monde 2023 avec Team USA. Next step ? Tout dégommer avec Brooklyn, devenir All-Star et s’affirmer comme l’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue. MIP en 2023 et on change juste une lettre dans quelques années ?

Nico M

Nico V : Mikal Bridges

Du MIP en puissance, ce Mikal. Ce qu’il lui manque pour prétendre au trophée ? Rien sur le papier, même si on préfèrerait le mentionner dans une course plus prestigieuse que celle du MIP. Ne brûlons pas les étapes, Mikal doit déjà montrer qu’il peut planter 25 pions sur une saison complète avec les Nets. Ce qui est dans ses cordes, à condition que son groupe soit solide pour ne pas le laisser à la merci des défenses. Ce qui est dans les cordes du groupe aussi. Allez, y’a plus qu’à !

Alex T : Tyrese Maxey

Je me doute que la plupart de mes camarades vont opter pour du Mikal Bridges, choix logique, si rayonnant depuis son arrivée à Brooklyn. Perso, j’ai bien envie de miser sur la pile électrique Tyrese Maxey du côté de Philly. Déjà 20 points de moyenne l’an passé mais un nouveau cap attendu cette saison, encore plus si James Harden devait quitter le navire dans les prochains jours ou prochaines semaines. On ne s’attend pas à ce que le barbu soit remplacé par un joueur majeur si trade il y a et Maxey aurait donc carte blanche en tant que numéro 2 derrière Jojo Embiid. 26 points de moyenne, une invitation au All-Star Game avec les remplaçants et une statuette en fin de saison pour Maxey, on y croit.

Clément : Mikal Bridges

On a déjà aperçu son changement de dimension lors de sa deuxième partie de saison chez les Nets, et désormais, on va pouvoir s’en délecter sur une campagne complète. 26 points, 4,5 rebonds et presque 3 passes de moyenne depuis son arrivée à Brooklyn tout en défendant toujours aussi dur. Ce sont les stats d’un mec qui pose sa première sélection All-Star sans forcer, et en ayant les clés de la berline chez Biggie Smalls, nul doute qu’il va poursuivre sur la lancée de son bon Mondial. Oubliez le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge, le pont le plus en vogue de la Big Apple s’appelle Mikal, et on peut déjà graver son nom sur le trophée, histoire de gagner un peu de temps.

Robin : Franz Wagner

La cote est grosse, mais pas autant que le talent du garçon. Le petit frère de Moritz, punching-ball officiel de Killian Hayes, a impressionné cet été pendant la Coupe du Monde. Blessé lors de la majeure partie de la compétition, l’Allemand est revenu en quart de finale et n’a pas perdu de temps pour se remettre en rythme ; des perfs à 16, 19 et 22 points qui ont grandement contribué à offrir à son pays le premier titre de son histoire. Je l’imagine bien surfer sur cette vague et réaliser une saison à plus de 24 unités de moyenne dans une franchise qui progresse, prouvant ainsi au monde de la balle orange que le Magic possède bien deux futurs All-Stars sur ses ailes.