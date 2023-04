Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Most Improved Player.

Pour qui le George Mikan Trophy ? Qui est le joueur qui a le plus progressé cette saison ? Qui succèdera à Ja Morant ?

Trois hommes ont donc été désignés par la NBA, trois hommes et parmi eux un seul vainqueur. Shai Gilgeous-Alexander 24,5 points en 2022, 31,4 cette saison), le jeune All-Star qui a réussi à faire de la saison du Thunder une vraie belle histoire, Lauri Markkanen (de 14,8 points et 5,7 rebonds à 25,6 points et 8,6 rebonds par match), auteur avec le Jazz d’une saison assez incroyable et lui aussi All-Star pour la première fois cette saison, ou encore Jalen Brunson (de 16,3 points et 4,8 passes à 24 points et 6,2 passes par match), qui a très vite fait taire les sceptiques en prouvant avec les Knicks qu’il méritait chaque centime de son contrat. Trois hommes, un Tyrese Haliburton qui n’aurait pas démérité mais qui reviendra plus fort, et donc le verdict qui tombera dans quelques semaines et qui honorera l’un de ces trois phénomènes.

Et vous, c’est qui votre Most Improved Player 2022-23 ?