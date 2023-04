Ils ont explosé cette année, ils ont franchi un nouveau cap, leurs noms sont désormais collés à l’élite de la Ligue, eux ce sont les candidats au titre de Most Improved Player, ou le joueur qui a le plus progressé en bon frenchy. C’est l’heure de notre ranking final : qui de Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen ou Jalen Brunson remportera la mise ?

#10 – Anfernee Simons

Il a longtemps squatté le Top 5/6 de notre ranking mais la concurrence et une cascade de blessures ont fait reculer l’autre Ant de la Ligue. On a pu voir des vrais progrès cette saison chez le combo guard et le garçon a prouvé qu’il n’avait pas peur des responsabilités quand Lillard était sur la touche. On attend désormais de voir s’il est capable de monter encore d’un cran l’an prochain, alors que son nom pourrait vite revenir dans la colonne transferts. On sait que Dame veut du renfort de qualité et Simons pourrait bien être sacrifié pour faire venir du lourd.

Stats en 2021-22 : 17,3 points, 3,9 passes, 2,6 rebonds, 44% au tir dont 41% de loin.

Stats en 2022-23 : 21,1 points, 4,1 passes, 2,6 rebonds, 45% au tir dont 38% de loin.

#9 – Anthony Edwards

Patron des Wolves en l’absence de Karl-Anthony Towns, All-Star pour la première fois de sa jeune carrière, Anthony Edwards a lui aussi réalisé de gros progrès cette saison. L’arrière a les épaules d’un franchise player même si sa fin de saison, marquée par les bobos, est plus compliquée. On oublie parfois que Ant Man n’a que… 21 ans et il est loin d’avoir montré tout son potentiel. On va évidemment scruter de près ses Playoffs avec les Wolves, où il avait brillé l’année passée. Le futur appartient au louveteau, à lui de devenir l’un des cracks de la Ligue.

Stats en 2021-22 : 21,3 points, 4,8 rebonds, 3,8 passes, 1,5 interception, 44% au tir, 36% de loin

Stats en 2022-23 : 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,4 passes, 1,6 interception, 46% au tir, 37% de loin

#8 – Alperen Sengun

Pas de Playoffs cette saison pour Alperen Sengun et l’intérieur turc est donc libre d’aller à Cancun dès le mois d’avril. Un repos mérité pour le joueur de 20 ans, en pleine explosion cette saison à Houston. Le bonhomme a du talent plein les mains. Il y a du Nikola Jokic, du Domantas Sabonis en lui mais on a surtout hâte de voir quelle sera sa version finale. En attendant de savoir quelle direction prennent les Rockets (coach, Draft, choix de Free Agency), on peut déjà être sûr que l’une des clefs du renouveau de la franchise est entre les mains du natif de Giresun.

Stats en 2021-22 : 9,6 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 47% au tir

Stats en 2022-23 : 14,8 points, 9 rebonds, 3,9 passes, 55% au tir

#7 – Austin Reaves

Un Angelino point le bout de son nez pour ce dernier ranking de la saison. Véritable révélation chez les Lakers, et chouchou du public, Austin Reaves a réussi à faire son trou au sein du groupe de Darvin Ham, récupérant même une place de titulaire en fin de saison grâce à ses coups de chaud répétés. En pleine explosion statistique, le guard devrait se faire plaisir cet été à la Free Agency avec un possible deal de 50 millions du côté de L.A. S’il poursuit sa progression, il se pourrait bien que ce contrat soit une très bonne affaire.

Stats en 2021-22 : 7,3 points, 3,2 rebonds, 1,8 passe, 46% au tir dont 32% de loin

Stats en 2022-23 : 13 points, 3 rebonds, 3,4 passes, 53% au tir dont 40% de loin

#6 – Nic Claxton

Après la signature de son contrat l’été dernier, on se demandait si Nic Claxton pouvait devenir cet intérieur qui manquait tant aux Nets. La réponse ? Un grand oui. Féroce défenseur capable de switcher, efficace à la finition (sauf les lancers…), solide rebondeur, Claxton est l’une des pièces centrales du nouveau projet de Brooklyn. Si on attend quelques progrès en attaque, la version 2023 du bonhomme est déjà particulièrement encourageante. Ces Playoffs 2023 et son duel attendu avec Joel Embiid devraient être une sacrée expérience pour continuer sa progression.

Stats en 2021-22 : 8,7 points, 5,6 rebonds, 1,1 contre, 67% au tir.

Stats en 2022-23 : 12,6 points, 9,2 rebonds, 2,5 contres, 70% au tir.

#5 – Mikal Bridges

Encore un Nets ? Enfin un demi-Nets vu que Mikal Bridges a tout de même débuté la saison à Phoenix. Pourtant, l’ailier semble un homme nouveau depuis son arrivée dans la Grosse Pomme. Dans l’Arizona, on le voyait comme l’un des meilleurs 3&D du circuit, capable de quelques coups de chaud ici et là. À Brooklyn, le voilà première option et Mikal Ponts en profite pour se transformer en Kevin Durant, rien que ça ! Et si Mikal Bridges devenait le franchise player des Nets pour les années à venir ? Il semble avoir les épaules et le talent pour en tout cas.

Stats en 2021-22 : 14,2 points, 4,2 rebonds, 2,3 passes, 1,2 interception, 53% au tir, 37% de loin

Stats en 2022-23 : 20,1 points, 4,4 rebonds, 3,3 passes, 1,1 interception, 47% au tir, 38% de loin

#4 – Tyrese Haliburton

Il était le favori en début de saison mais Tyrese Haliburton ne remportera pas la statuette. Pas vraiment la faute du meneur, qui a rayonné comme jamais dans l’Indiana, permettant aux Pacers de longtemps croire à une qualification au Play-in tournament avant une fin de saison en roue libre. All-Star pour la première fois de sa carrière, Haliburton reste donc au pied du podium derrière trois joueurs qui méritent d’y être, tant ils ont été réguliers et impressionnants. C’est pas impossible qu’on le revoit l’an prochain dans cette section car là encore, l’avenir lui appartient.

Stats en 2021-22 : 15,3 points, 8,2 passes, 4 rebonds, 1,7 interception, 47% au tir dont 41% de loin

Stats en 2022-23 : 20,7 points, 10,4 passes, 3,7 rebonds, 1,6 interception, 49% au tir dont 40% de loin

#3 – Lauri Markkanen

Voilà le blondinet préféré de tout l’Utah et il faut dire qu’il a donné le max pour se faire apprécier dès le premier jour. Simple role player l’an passé aux Cavs, Lauri Markkanen a surfé sur son magnifique EuroBasket 2022 et enchainé une saison calibre All-Star au Jazz. Une étoile qu’il a décroché à la maison devant son public. L’explosion statistique est dingue, le changement de statut est évident, les progrès conséquents, si certains le mettent en un, il n’y a aucun problème.

Stats en 2021-22 : 14,8 points, 5,7 rebonds, 45% au tir dont 36% de loin

Stats en 2022-23 : 25,6 points, 8,6 rebonds, 50% au tir et 39% de loin

#2 – Jalen Brunson

Signé en grande pompe l’été dernier, Jalen Brunson a donné raison aux Knicks. Oui, le meneur justifiait son gros contrat et il l’a prouvé semaine après semaine, permettant à New York de retrouver l’élite avec une cinquième place à l’Est. Là encore, les stats sont belles, il y a aussi le critère de l’exposition qui est à prendre en compte car on n’est pas à OKC ou Utah mais bien à Big Apple, là où la pression est à un autre niveau. Les fans des Knicks sont en extase, ceux des Mavs en PLS, oui Jalen Brunson est un All-Star en puissance et un vainqueur potentiel du MIP.

Stats en 2021-22 : 16,3 points, 3,9 rebonds, 4,8 passes, 50% au tir dont 37% de loin

Stats en 2022-23 : 24 points, 3,5 rebonds, 6,2 passes, 49% au tir dont 42% de loin

#1 – Shai Gilgeous-Alexander

Voilà notre vainqueur, même si on entend très bien les arguments pour les deux autres candidats du Top 3 final. Shai Gilgeous-Alexander reste quand même au-dessus grâce à sa saison de mammouth, qui a permis à OKC d’atteindre le Play-in Tournament et d’être à un match des Playoffs. En voilà un qui toque très fort à la porte de la All-NBA first team et il va falloir trouver de solides arguments pour ne pas lui faire une place. Plus qu’un All-Star, SGA est devenu une star de la NBA. Un nouveau statut validée par le trophée de MIP (en tout cas pour nous). Chapeau !

Stats en 2021-22 : 24,5 points, 5,9 passes, 5 rebonds, 1,3 interception, 45% au tir dont 30% de loin.

Stats en 2022-23 : 31,4 points, 5,5 passes, 4,8 rebonds, 1,6 interception, 1 contre, 51% au tir dont 35% de loin