NBA Playoffs 2023 : Bucks – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

Après la grosse vague des premières previews, on a dû attendre la fin du play-in tournament pour connaître l’affiches des deux dernières séries de Playoffs. Désormais, on est fixés. Dans la Conférence Est, ce sera Bucks – Heat. Par ici pour l’Apéro TrashTalk.

On attendait plus un Bucks – Hawks, voire un Bucks – Raptors. Finalement, on aura droit à un Bucks – Heat puisque Miami débarque en Playoffs avec le statut de tête de série #8. Les deux équipes se connaissent plutôt bien, car ce n’est pas leur premier affrontement à ce stade de la compétition. Les Bucks et le Heat ont croisé le fer dans la bulle en 2020 et plus récemment au premier tour en 2021, série qui s’était terminée sur un méchant sweep en faveur de Milwaukee. Vu la forme actuelle des deux équipes, on ne serait pas surpris par un résultat similaire, même si le crew de Jimmy Butler n’est jamais bon à prendre. Dynamique, point tactico-technique, Facteur X et pronostic, let’s go pour la grande preview.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !