Comme chaque année sur TrashTalk, on se fait un petit point spécial Playoffs avec les joueurs qui vont découvrir la postseason pour la première fois. Retour sur leurs parcours, qu’attendre d’eux désormais ? Peuvent-ils tout exploser dès le Game 1 ? Des records vont-ils tomber ? On vous raconte tout ça.

Ils vont aussi découvrir les Playoffs, on ne les oublie pas, mais on a préféré s’attarder sur d’autres joueurs : Malik Monk, Josh Hart, Mitchell Robinson.

Darius Garland

Enfin la délivrance pour Darius Garland. Symbole du nouveau projet Cavs après le (deuxième) départ de LeBron James, le meneur a tout connu dans l’Ohio. Les bas-fonds bien sûr, la déception l’an passé au play-in mais aussi le retour en grâce cette saison avec cette belle quatrième place. Désormais, on passe aux choses sérieuses avec les Playoffs et ça va être une grosse découverte pour l’acolyte de Donovan Mitchell.

On s’attend évidemment à ce que Spida prenne le lead pour Cleveland mais J.B. Bickerstaff a aussi besoin des qualités de créateur et de scoreur de l’ancien de Vanderbilt pour espérer aller loin cette saison. Cela commence avec une grosse opposition contre Jalen Brunson, l’un des meneurs les plus réguliers et efficaces cette année. On part sur deux bonhommes calibres All-Star, même si le joueur de Big Apple n’a pas l’étoile encore, autant dire que cela sera l’une des clefs de la série.

Les records à taper chez les Cavs

Meilleure moyenne de points pour une première apparition en Playoffs : LeBron James – 30,8

Meilleure moyenne de passes pour une première apparition en Playoffs : John Bagley – 10

Meilleure performance au scoring sur un match de Playoffs : LeBron James – 51

Meilleure performance à la passe sur un match de Playoffs : Mark Price – 18

De’Aaron Fox

Là encore, on va parler d’un meneur qui attend la postseason depuis un moment mais il y a quand même une saveur particulière quand on évoque les Kings. Leader de Sacramento dans l’ère post-DeMarcus Cousins, Fox a enchainé les belles saisons statistiques mais les Californiens finissaient toujours bien loin des joutes printanières. L’arrivée de Domantas Sabonis et les moves effectuées durant l’intersaison ont finalement permis au joueur de développer son plein potentiel.

Fantastique leader, Mr Clutch de la NBA, le renard de Sacramento a même décroché sa première étoile de All-Star. Une première qui s’est accompagnée d’une autre première : la qualification en Playoffs, un moment que les fans attendaient depuis 17 ans. Face aux Warriors de Stephen Curry, Fox devrait encore être au four et au moulin et une grande partie du résultat repose sur ses épaules. Lorsqu’il décide de prendre feu dans le money time, il n’y a pas grand monde en NBA pour l’arrêter, les Dubs sont prévenus.

Les records à taper chez les Kings

Meilleure moyenne de points par match en Playoffs : Oscar Robertson – 29,7

Meilleure moyenne de points pour une première apparition en Playoffs : Oscar Robertson – 28,8

Meilleure performance au scoring sur un match de Playoffs : Oscar Robertson – 43

Evan Mobley

Le joyau des Cavs continue son apprentissage en grimpant les marches quatre à quatre. Fantastique défenseur, probable membre des favoris du DPOY pour de nombreuses années, le sophomore semble avoir les étoiles comme plafond. Dans un style qui rappelle un peu un jeune Kevin Garnett, l’intérieur se montre de plus en plus indispensable aux Cavs.

Si le potentiel offensif monte aux mêmes hauteurs, les 29 autres équipes de la Ligue risquent d’avoir un gros problème à gérer. Pour cette première en Playoffs, on ne s’attend pas à des matchs à 40 pions mais plutôt du gros double-double et un rôle de cadenas qui lui va si bien. C’est juste une première, il s’agit de faire l’éponge et de s’abreuver de cette expérience qui sera bénéfique pour le futur.

Les records à taper chez les Cavs