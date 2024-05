Jalen Brunson a une revanche à prendre sur Rick Carlisle

Si la série opposant les Knicks aux Pacers aura un côté très old school, elle sera aussi la scène pour les retrouvailles entre la star de New York Jalen Brunson et le coach d’Indiana Rick Carlisle. Les deux ont évolué ensemble aux Mavericks il y a quelques années, et tout ne s’est pas toujours bien passé…

NBA Playoffs 2021, Game 7 entre les Clippers et les Mavericks. Jalen Brunson évolue alors à Dallas et reste sur une campagne très solide en sortie de banc. Mais dans cette série, il ne joue pas beaucoup et son faible temps de jeu lors de la manche décisive (10 minutes à peine) prouve que Rick Carlisle ne compte pas sur lui dans le moment le plus important de la saison. Les Mavs s’inclineront au final 126-111.

D’après l’insider Tim MacMahon, qui couvre notamment les Mavericks pour ESPN, Jalen Brunson n’a pas oublié.

“Jalen Brunson adorerait mettre le feu aux Indiana Pacers. Il y a trois ans, il a joué 10 minutes dans une défaite au Game 7, et il n’a pas joué beaucoup plus les matchs précédents. Rick avait fait une croix sur lui. Je peux vous assurer que Jalen Brunson n’a pas oublié le fait qu’il a été benché dans cette série. Il s’est pris beaucoup de critiques qui auraient dû aller à Luka (Doncic). Dans beaucoup de sessions vidéo, Jalen a été très durement critiqué.”

La présence de Rick Carlisle représentera-t-elle une source de motivation supplémentaire pour Jalen Brunson à partir du Game 1 de ce soir ?

Le meneur des Knicks a forcément été interrogé sur le sujet, mais a été aussi malin pour esquiver que face aux défenseurs NBA.

“On est en Playoffs, il n’y a pas besoin d’avoir de motivation supplémentaire. Le passé, c’est le passé. Rick m’a accueilli dans cette ligue et m’a aidé à grandir dès le premier jour. Les coachs ont des décisions à prendre selon les besoins de leur équipe. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, et puis on passe à autre chose.”

Rick Carlisle, lui, n’a eu que des mots doux pour son ancien joueur.

“Je connais bien Jalen car on l’avait pour ses premières années en NBA quand j’étais à Dallas. C’est quelqu’un qui a une grande confiance en soi. New York lui a donné les clés pour qu’il emmène l’équipe le plus loin possible. C’est incroyable à voir. Je suis très heureux pour lui, très fier de lui, et je n’ai pas du tout envie de coacher face à lui.”

Aucun des deux n’a donc voulu allumer la mèche par micros interposés, mais quelque chose nous dit que Brunson ne se privera pas pour terroriser la défense de Rick Carlisle comme il a pu le faire face aux Sixers au premier tour des Playoffs. Jalen reste sur quatre matchs de suite à minimum 39 points marqués. Et contre les Pacers cette année, la star des Knicks tourne à… 35,7 points de moyenne.

