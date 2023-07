Lance Stephenson veut revenir en NBA pour jouer à New York

Personnage à part dans l’univers NBA, Lance Stephenson n’est plus dans la Grande Ligue aujourd’hui mais croit toujours à un retour au plus haut niveau. Celui qui soufflait à l’oreille de LeBron James et qui célébrait ses paniers via des mini-sessions d’Air guitar rêve de porter le maillot d’une équipe new-yorkaise.

Né à Brooklyn, enfant de Coney Island, et considéré comme un véritable phénomène quand il portait les couleurs du lycée Abraham Lincoln à New York, Lance Stephenson est un pur produit de la Grosse Pomme. Mais jamais, durant sa carrière NBA, il n’a eu l’opportunité de porter les couleurs des Knicks ou des Nets, les deux franchises locales. À 32 ans, il espère toujours que ça change un jour (via le New York Post).

“Mon objectif est de revenir en NBA pour leur montrer que je suis born ready [traduction : qu’il est prêt, en référence à son surnom “Born Ready”]. […] Je pense que le moment est venu pour jouer avec une équipe de New York. Je veux jouer aux Brooklyn Nets ou aux New York Knicks, les deux me conviennent.”

Passé récemment par Porto Rico après un troisième arrêt chez les Indiana Pacers, l’équipe qui l’a révélé en NBA, Lance Stephenson ne pense pas que les portes de la Grande Ligue soient fermées pour lui. À ses yeux, il lui suffit d’une opportunité pour reprendre sa carrière au plus haut niveau, et il continuera à travailler pour l’obtenir.

“I think it is time for a New York team. I want to play for the Nets or the Knicks either one would do,“ said Lance Stephenson. https://t.co/JTaRSzYeAY

— NetsDaily (@NetsDaily) July 25, 2023

Sa carrière NBA, elle a commencé dans l’Indiana en 2010, où il s’est imposé – à travers sa polyvalence et son côté two-way player – comme un membre important des Pacers de Paul George, qui ont participé à deux Finales de Conférence Est en 2013 et 2014. Lance Stephenson est ensuite passé par les Hornets, les Clippers, les Grizzlies, les Wolves, les Lakers, la Chine, la G League, les Hawks, les Pacers (où il est revenu deux fois) et donc Porto Rico. Autant dire que le mec a visité du pays, mais sans pour autant revenir là où tout a commencé pour lui : New York. Signer aux Knicks ou aux Nets serait ainsi une façon de boucler la boucle pour lui.

“Je pense que j’ai fait assez pour que les gens se souviennent de moi et me considèrent comme l’un des meilleurs joueurs à avoir joué à New York. J’ai l’impression que je suis New York, tout simplement.” – Lance Stephenson

Talentueux balle en main, fantasque, trashtalker, Lance Stephenson a effectivement New York dans le sang. Mais de là à voir les Knicks ou les Nets s’intéresser à Lance pour lui permettre de vivre son rêve, c’est encore une autre histoire, eux qui ont probablement d’autres priorités à l’heure actuelle.

Au pire, Stephenson peut toujours passer par Rucker Park ou tout autre playground de la Grosse Pomme pour ressentir l’atmosphère très spéciale qui accompagne le basket new-yorkais. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait ces derniers jours, lui qui a croisé la route de la star des Nets Mikal Bridges.

Source texte : New York Post