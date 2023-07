La nouvelle est tombée hier en fin d’après-midi : Jaylen Brown a prolongé aux Boston Celtics pour un montant colossal de 304 millions de dollars sur cinq ans. C’est tout simplement le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Zoom sur les autres méga-deals que la star des C’s vient tout juste de surpasser.

Jamais, dans l’histoire de la NBA, on n’avait eu un contrat qui dépasse une valeur totale de 300 millions de dollars. Mais ces dernières années, on s’est approchés de plus en plus de ce montant à travers d’autres prolongations au supermax. Voici sans plus attendre les dix plus gros contrats all-time.

Jaylen Brown : 304 millions de dollars sur cinq ans Nikola Jokic : 276 millions de dollars sur cinq ans Bradley Beal : 251 millions de dollars sur cinq ans Giannis Antetokounmpo : 228 millions de dollars sur cinq ans Devin Booker : 224 millions de dollars sur quatre ans Karl-Anthony Towns : 224 millions de dollars sur quatre ans Domantas Sabonis : 217 millions de dollars sur cinq ans Stephen Curry : 215 millions de dollars sur quatre ans Luka Doncic : 215 millions de dollars sur cinq ans Zach LaVine : 215 millions de dollars sur cinq ans

Le point commun entre tous ces deals en plus de leur énorme montant ? Ils ont tous été signés entre 2020 et 2023. En guise de comparaison, en 2016, Mike Conley avait signé le plus contrat de l’histoire de la NBA pour “seulement” 153 millions de dollars sur cinq ans. Jaylen Brown, avec ses 304 millions, touchera quasiment le double.

Cette explosion des salaires s’explique par l’explosion des revenus NBA depuis 2016 et en particulier la signature d’un nouveau contrat TV avec les diffuseurs.

Pour rappel, la Grande Ligue a signé un deal de 9 ans et… 24 milliards de dollars avec ESPN/Turner Sports sur la période 2016-2025, ce qui a fait passer le salary cap (qui est calculé directement à partir des revenus touchés par la NBA) de 70 millions de billets verts en 2015-16 à 136 millions pour la saison 2023-24. Presque le double donc. Et sachant qu’un contrat supermax (le plus gros contrat possible en NBA) représente 35% du montant total du salary cap (sur l’année 1 du nouveau contrat, avec ensuite une augmentation de 8% chaque année), on atteint des sommets qui sont proportionnels à cette hausse.

Cette augmentation sensible devrait se poursuivre lors des années à venir. En effet, la NBA est actuellement en négociation sur son prochain contrat TV qui doit débuter en 2025, et viserait un deal à hauteur de 75 milliards de dollars…

