L’un des feuilletons de l’intersaison NBA se poursuit ! La situation de James Harden a très peu évolué ces derniers temps, et cela ne semble pas prêt de s’arranger parce que les négociations sont féroces entre Philadelphie et Los Angeles.

C’est le calme plat depuis plusieurs semaines sur le dossier James Harden, et les Sixers et les Clippers ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d’entente. Alors que les premiers se montrent assez exigeants étant donné le joueur a une belle valeur et qu’ils n’ont aucune obligation de le transférer, les deuxièmes ne veulent pas envoyer un trop gros package. Selon les derniers rapports, les Clippers refusent encore d’inclure leur ailier Terence Mann dans le deal.

“Harden ayant clairement affiché sa volonté de jouer pour les Clippers, il y a beaucoup d’hésitation [parmi les différentes franchises intéressées] quant au fait d’offrir aux Sixers le prix qu’ils estiment pour lui. Cela vaut aussi pour les Clippers, qui sont réticents à l’idée de se séparer de leur role player Terance Mann dans le cadre d’un transfert d’Harden.” – Kyle Neubeck, journaliste du Philly Voice

Mais pourquoi la franchise de L.A. se montre-t-elle si difficile en affaire ? Peut-être parce que Philadelphie n’est pas dans une si bonne situation qu’il n’y paraît. Certes, les Sixers ne sont pas dans l’urgence et dans l’obligation de transférer Harden, qui est encore sous contrat pour un an. Mais décider de le conserver contre sa volonté pourrait s’avérer être une mauvaise décision quand on connaît la capacité du bonhomme à tout faire pour forcer un trade. Philly prendrait le risque de gâcher une saison du prime de Joel Embiid, qui pourrait rapidement en avoir marre de cette situation au sein de sa franchise.

Les 76ers ont donc tout intérêt à régler le dossier au plus vite, mais ils ne peuvent pas non plus se permettre de lâcher la Barbe contre des cacahuètes. Allez expliquer au MVP en titre que vous pouvez gagner le titre alors que vous venez de perdre votre deuxième option offensive ainsi que plusieurs role players…

Impossible de croire que plusieurs franchises, comme les Knicks par exemple, ne vont pas basculer leur attention sur Joel Embiid en priorité.

Si le projet ne marche pas avec Nick Nurse, Embiid sera le prochain à demander son transfert pour jouer le titre ailleurs.

C’est dingue.

Pour Philly, la meilleure solution reste donc de réussir à convaincre Harden de rester… mais sa relation “fracturée avec Daryl Morey risque de ne pas aider. Le joueur ne prévoit pas de sécher le training camp des Sixers s’il fait encore partie de la franchise dans deux mois… mais dans quel but ? S’investir pleinement au sein de l’équipe ou exprimer son mécontentement ? Allez savoir !

Du côté des Clippers, le message semble clair : on ne force pas le transfert, on n’envoie pas la moitié de l’effectif pour Harden et on tente de mettre la pression sur les Sixers pour qu’ils craquent et acceptent une offre à la baisse. Mais cela pourrait bien prendre du temps et n’arriver qu’à la fin de l’été… ou jamais, si un autre scénario prend forme pendant l’été. Affaire à suivre !

Source : Philly Voice, Bleacher Report