Faisant partie des grandes sagas de l’été, le dossier James Harden peine à avancer. Le Barbu veut toujours quitter Philadelphie pour les Clippers, tandis que les Sixers refusent de le transférer si la contrepartie n’est pas à la hauteur de leur demande. Résultat, on pourrait bien se retrouver au camp d’entraînement en septembre prochain dans une situation similaire…

Et c’est justement à ce moment-là, quand l’ensemble de l’équipe de Philly se retrouvera, qu’on pourrait avoir quelques étincelles.

Parce que si l’on en croit les sources de Jake Fischer de Yahoo Sports, James Harden prévoit bien de se pointer au training camp dans deux mois malgré ses intentions de départ. Dans quel but ? Pour s’investir avec les Sixers ou montrer ouvertement son mécontentement afin d’obtenir ce qu’il souhaite ? Là est toute la question.

Connaissant le passif du bonhomme, il est tout à fait capable de débarquer juste pour tirer la tronche devant tout le monde et pourrir l’ambiance du groupe. On n’a pas oublié les épisodes de Houston et Brooklyn : aux Rockets en 2020, il était arrivé au training camp en retard et en surpoids, après avoir enchaîné les soirées avec Lil Baby du côté de Las Vegas en plein COVID. Chez les Nets en 2022, il a commencé à bafouer son basket pour forcer son départ, une tactique qu’il avait d’ailleurs utilisée aussi à Houston.

James Harden is expected at this point to report to Philadelphia’s training camp, per @JakeLFischer pic.twitter.com/1gjLHSneeO

— NBACentral (@TheNBACentral) July 19, 2023

Bref, vous l’avez compris, James Harden est un spécialiste pour forcer la main à ses dirigeants, et sa situation n’est pas sans rappeler celle de Ben Simmons en 2021. Le Boomer, qui voulait absolument se faire transférer, avait été exclu d’un entraînement (puis suspendu) pour comportement allant au détriment de l’équipe, tout ça après avoir séché l’ensemble du training camp…

La différence avec la situation de Ben Simmons et les épisodes de Houston et Brooklyn, c’est que le Barbu va entrer dans la dernière année de son contrat la saison prochaine. Pour rappel, Harden a activé sa player option à 35,6 millions de dollars cet été, en réponse aux Sixers qui n’ont pas voulu lui offrir un contrat sur le long terme. Cela signifie qu’il sera agent libre en 2024, mais cela signifie surtout qu’Harden joue son prochain contrat sur l’année qui vient. Autant dire que ce n’est pas trop dans son intérêt de bafouer son basket ou de pourrir l’ambiance de son équipe.

Peu importe sa volonté de jouer aux Clippers, James Harden n’a pas la main sur le dossier. Est-ce qu’il va tenter de forcer celle de Daryl Morey pour obtenir ce qu’il veut ? Peut-être, mais c’est à ses risques et périls…

Source texte : Yahoo Sports