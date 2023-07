Deandre Ayton a profité de ses vacances pour se rendre aux Bahamas, son pays natal. L’occasion pour lui de rendre visite à sa famille, de faire un joli don à une association pour la jeunesse, mais aussi de se rendre dans les médias locaux. Le pivot des Suns s’est beaucoup livré, notamment sur les critiques qu’il reçoit en NBA.

Le monde du sport est parfois cruel pour les athlètes, qui peuvent recevoir autant d’amour et de reconnaissance pour leurs exploits que de haine pour leurs erreurs. Et Deandre Ayton en fait l’expérience, lui qui a connu deux dernières saisons difficiles du côté de Phoenix. Très décrié pour son manque d’intensité physique et sa “softitude”, il est souvent le premier accusé pour expliquer les échecs de son équipe en Playoffs. De passage à la télévision bahaméenne, le pivot s’est montré touché par toutes les critiques qu’il reçoit.

“D’une certaine façon, je peux sentir que le monde entier me déteste. […] J’ai l’impression que je n’ai pas de fans, et je peux le ressentir parce que tout le monde me le dit” – Deandre Ayton au micro d’Eyewitness News Bahamas (via Bleacher Report)

Un peu Calimero sur ce coup l’ami Ayton ? Peut-être, mais il n’a pas entièrement tort quand il dit qu’il n’est pas très apprécié à Phoenix. C’est notamment le cas de son ancien entraîneur Monty Williams, avec qui il entretenait une relation difficile, mais aussi d’une grande partie des fans des Suns qui sont déçus de son évolution.

Il faut dire que dès son arrivée en NBA, Deandre Ayton a eu une grosse pression sur les épaules. Premier choix de l’incroyable cuvée de Draft 2018 (devant des joueurs comme Luka Doncic, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander, rien que ça), il a subi ce statut difficile à assumer pour un joueur qui n’a pas le mental le plus solide de la ligue. Cela ne l’a pas empêché d’afficher de belle stats depuis son année rookie, avec cinq saisons en double-double de moyenne et une solide ligne statistique en 16,7 points et 10,4 rebonds à 59,7% au tir.

Mais on le sait, l’impact d’un joueur ne se limite pas aux chiffres qu’il produit. Et sur plusieurs aspects du jeu, celui d’Ayton est assez limité par la softitude qui le caractérise. On lui reproche sa défense beaucoup trop fragile, mais aussi son manque d’envie et de hargne des deux cotés du terrain.

Mais Ayton quand il a la flemme il fait vraiment pas exprès, quel pro.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

L’arrivée d’un nouveau coach à Phoenix, Frank Vogel, est l’occasion pour Ayton de prendre un nouveau départ et de changer cette narrative. Autour d’un entraîneur différent qui saura peut-être mieux cibler ses besoins, il pourrait avoir une belle progression s’il travaille autant qu’il l’affirme.

“On me pointe souvent du doigt, pourtant je travaille six jours sur sept depuis qu’on est éliminés. Mais ça me motive, j’ai envie de changer la manière dont on me voit. […] Mon objectif est de débloquer ce qui doit l’être, de me concentrer sur moi-même pour changer tout ça”

Mais attention, ce changement d’ère chez les Cactus pourrait aussi coûter sa place au Bahaméen, qui est au cœur de rumeurs de transfert depuis plus d’un an. Et celles-ci ne se sont pas arrêtées lorsque Bradley Beal a débarqué dans l’Arizona. Après avoir cherché à échanger leur pivot contre quelques roles players afin d’étoffer leur effectif et d’assainir leurs finances, les Suns ont finalement fait le choix de le conserver… mais jusqu’à quand ? Si la mayonnaise ne prend pas, on ne serait ainsi pas étonné de voir Ayton sur le marché de transferts dès l’hiver prochain.

Source : Eyewitness News Bahamas, Bleacher Report