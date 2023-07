La grosse vague de signatures est passée, mais la Free Agency ne s’arrête pas pour autant ! Certains joueurs encore agents libres sont en négociations pour décrocher un contrat la saison prochaine. C’est le cas de Mac McClung, qui a déclaré discuter avec plusieurs équipes.

On pourrait revoir Mac McClung en NBA l’an prochain ! Très peu utilisé par les Sixers la saison dernière, le gagnant du concours de dunk 2023 est actuellement en négociations avec plusieurs équipes pour signer un contrat garanti.

“Je suis agent libre à l’heure actuelle, mon agent parle avec quelques équipes. On essaye de déterminer quelle est la meilleure situation pour moi. Avec un peu de chance, je serai en NBA l’année prochaine et je trouverai ma voie” – Mac McClung au micro du journaliste d’Heavy Sean Deveney (via Bleacher Report)

Non drafté en 2021, McClung a passé la plupart de son temps en G League depuis deux ans. La saison dernière, il a disputé 31 matchs avec les Delaware Bluecoats (équipe affiliée aux Sixers), affichant des moyennes de 19,8 points, 2,7 rebonds et 4,9 passes à 55% au tir dont 47,4% de loin. Il n’a joué que 2 matchs avec les Sixers, ce qui ne l’a pas empêché de prendre part au NBA All-Star Weekend et de remporter le concours de dunk, insufflant un vent de fraîcheur sur ce show qui en était de moins en moins un. Il est ainsi devenu le premier joueur de G League à remporter un évènement NBA.

Cette performance l’a propulsé tout en haut de la scène médiatique et lui a permis de devenir l’un des chouchous des fans de NBA. Un capital émotionnel qui pourrait attirer certaines équipes, même si McClung n’a pour le moment rien prouvé (et surtout pas eu sa chance) en NBA. Le joueur n’exclut d’ailleurs pas une expérience à l’étranger pour se former avant de s’établir dans la Grande Ligue, comme il l’a expliqué à Sean Deveney.

L’été est loin d’être fini, et l’agent de Mac McClung a bon espoir de trouver à son joueur un contrat en NBA. Affaire à suivre, mais on pourrait bien revoir le concours du dernier Dunk Contest la saison prochaine !

Source : Heavey, Bleacher Report