Darvin Ham : “LeBron James peut jouer jusqu’à ses 50 ans”

Le coach des Lakers Darvin Ham a évoqué le sujet LeBron James lors d’une récente interview. À 38 ans le King avait sous entendu (après l’élimination en Playoffs) qu’une une possible fin de carrière serait possible. Ham quant à lui explique que LeBron aurait la capacité de jouer jusqu’à ses 50 ans… Vraiment ?

Alors qu’il s’apprête à disputer une 21ème saison NBA, LeBron James impressionne toujours dans sa capacité à dominer physiquement ses adversaires. À 38 ans et après un sweep cinglant face aux Nuggets, le King avait pourtant évoqué une possible fin de carrière. Mais selon son coach Darvin Ham, LBJ pourrait jouer jusqu’à ses 50 ans tant son hygiène de vie est millimétrée et calquée pour performer au plus haut niveau.

“À son âge, ce qu’il fait est sans précédent. J’espère qu’il a encore quelques années devant lui, mais s’il y a quelqu’un qui peut le faire et qui peut jouer jusqu’à 50 ans, c’est bien lui. La façon dont il prend soin de lui, son alimentation, ses habitudes de sommeil, son régime, tout ce qu’il fait avant, pendant et après le travail est unique.Il le fait non pas pour se rendre disponible, mais pour performer dans élite de la ligue.” – Darvin Ham via Lakers Nation

Malgré le poids des années, LeBron James évolue toujours dans des standards stratosphériques. Avec 55 matchs la saison dernière, le King tourne à 28.9 points, 8.3 rebonds et 6.8 passes par matchs avec 35 minutes de jeu en moyenne. Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, la lumière n’est plus à faire sur l’immensité de la carrière de Lebron.

Mais est-ce une raison pour espérer voir le King évoluer sur les parquets jusqu’à tenir la main du fils de Bronny Jr ? (oui oui son petit fils, du coup). Faut pas non plus déconner. Au delà de l’aspect physique et de l’athlète hors-normes qu’est LeBron, une lassitude mentale a semblé émerger cette saison. Notamment suite à l’élimination cinglante face aux Nuggets. Un moyen pour le meilleur marqueur de l’histoire de dévier le sujet du sweep sur sa potentielle retraite ? Sûrement.

LeBron James est un excellent communiquant et connait sa capacité à dominer et sa valeur. Toujours selon LakersNation, LeBron dépenserait jusqu’à 1 million de dollars pour s’offrir les meilleurs soins et les meilleures infrastructures pour maintenir son corps au top niveau. Mais le King n’est pas éternel et l’usure physique et mentale – après plus de 20 saisons dans la plus grande ligue du monde – est réelle et de plus en plus lourde à porter.

Une chose est sûre, King James ne jouera pas jusqu’à ses 50 ans et voudra à coup sûr refermer le chapitre de son inénarrable carrière sur une dernière page teintée d’or…

Source : LakersNation via Bleacher Report