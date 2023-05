Éliminé des Playoffs avec les Lakers, LeBron James va profiter de l’intersaison pour remettre en état un pied salement amoché durant la saison régulière. Pas de quoi inquiéter LBJ, toujours convaincu de pouvoir mettre la concu dans le rétro. Pas mal pour un gars qui pense à la retraite.

Dégagé des Playoffs à grand coup de balai par les Denver Nuggets, LeBron James reste LeBron James et prend toujours soin de rester en haut de l’affiche. Interrogé par ESPN à la sortie de la défaite de L.A. au Game 4, le King a confié qu’il réfléchissait à la retraite (à laquelle on ne croit pas du tout), mais en a aussi profité pour lâcher un joli tacle glissé au reste de la ligue. Gêné par une vilaine blessure au pied pendant une grosse partie de la fin de saison, LeBron devra bichonner celui-ci pendant l’été. Cependant, la longue récupération à venir ne devrait pas gêner le kid d’Akron dans la quête d’un retour à son meilleur niveau… si l’on en croit l’intéressé lui-même. Des propos rapportés par Dave MacMenamin.

“Lorsque ESPN lui a demandé s’il croyait qu’un été complet de rééducation lui permettrait de redevenir le joueur qu’il était avant sa blessure au pied, James a acquiescé. Pourquoi ? ‘Parce que je suis toujours meilleur que 90% de la NBA. Peut-être 95.’ ” – LeBron James via ESPN

Après avoir fait mine d’être surpris par cette déclaration pendant une bonne dizaine de secondes, on peut désormais reprendre nos esprits et se demander, il a raison BronBron ? Il y a un paquet de critères pour déterminer ce qu’est un bon joueur, plus subjectifs les uns que les autres. Alors, commençons par le concret, LeBron vient d’emmener (avec un chouïa d’aide d’Anthony Davis) ses Lakers en Finales de la Conférence Ouest. Ils se sont pris un bon sweep, certes, mais tu ne peux pas te faire sweeper en Finales de Conf si tu ne te qualifies pas en Finales de Conf. Une vraie perf quand on connait les montagnes russes par lesquelles sont passés les Lakers en saison régulière.

La saison régulière, parlons-en justement. The Chosen One vient de clôturer un exercice en 29 points, 8 rebonds, 7 assists, pour seulement 55 matchs disputés. Si en termes de stats offensives, le King est toujours aussi fort, on sait aussi qu’il a quelque peu délaissé la défense, du moins jusqu’en avril, depuis quelques saisons. La faute à un âge qui ne lui permet plus de jouer au feu-follet dans tous les sens, en témoignent ses nombreuses absences. Clairement, on a encore affaire à une superstar qu’il vaut mieux avoir dans son équipe que contre soi, mais LePrime James qui nous lâchait des masterclass à tout bout de champ n’est plus. On l’a d’ailleurs bien vu dans ces Playoffs, où un Anthony Davis en mode rouleau compresseur était absolument nécessaire au bon fonctionnement des Lakers.

Tiens d’ailleurs, si LBJ estime que 95% des joueurs NBA sont moins bons que lui ça veut donc dire que 5% sont… meilleurs que lui ? Sur une base de 15 joueurs par équipe on serait donc sur 22 joueurs meilleurs que LeBron et on vous invite à en débattre ce soir dans les larmes et le sang.

Comme on l’a dit plus tôt, LeBron James reste LeBron James et on n’est pas trop inquiets sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du moment en NBA. Malgré tout, voici quelques aspects sur lesquels on est sûr qu’il restera probablement Top 1 dans la Grande Ligue l’an prochain :

QI Basket

Flop

Chalk toss

Tomahawk dunk en transition

Taco Tuesday

Bon, c’est pas tout, mais on a toujours pas répondu à la question, il est vraiment meilleur que 95% de la NBA en 2023 LeBron James ? Sans doute que oui, ici on est plus basket que mathématiques après tout, mais tout ce qu’on sait c’est qu’il est plus fort que nous, qu’une jolie brochette de joueurs NBA, et que toi, qui lit ça posé derrière ton écran.

