Certains diront que c’est déjà pas mal, même si les plus fervents fans des Lakers trouvent sans doute le coup de balai un peu sévère. “Pas mal” car peu de gens auraient parié il y a quelques semaines que ces Lakers-là auraient terminé leur parcours en Finale de Conférence.

Pas pour autant qu’on dit bravo, mais ces Lakers méritent tout de même quelques louanges, saisissez bien la nuance.

4-0 c’est rude, katzer comme diraient les ratpis de 2018, une vraie démo des Nuggets mais comme expliqué dans le tweet de ce compte assez influent, l’heure n’est pas à se fouetter le cag avec des orties :

Y’a zéro honte à avoir pour les Lakers, juste des leçons.

Le run des Playoffs était énorme face à Memphis et Golden State, là c’était juste… trop.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2023



43 victoires en régulière, très cheum dans le fond comme dans la forme, malgré un pic de hype en février lorsque LeBron James dépassait Kareem Abdul-Jabbar au firmament des scoreurs NBA. Puis quelques changement dans le roster, Rui Hachimura ou Jarred Vanderbilt qui prennent un peu de place, Austin Reaves qui fait naitre un autre genre de Big 3 et les Lakers se mettent à rêver à on ne sait quoi. Les Wolves seront passés aux forceps au play-in, Dillon Brooks sacrifié sur l’autel de LeBron et les Warriors éliminés en six, jusqu’à cette finale de conf, marche un peu trop haute pour un groupe qui n’aura pas eu le temps de se construire collectivement et que LeBron ne peut plus physiquement porter à bout de bras.

Oh, Anthony Davis aura bien montré par séquences qu’il était toujours l’officieux cheat code qu’on aurait aimé voir sans discontinuité depuis plus de dix ans, mais face à un collectif aussi bien huilé tant en attaque qu’en défense les Lakers avaient simplement un tour de retard.

Ça partait très mal, ce fut mieux à l’arrivée du printemps, et au final chacun est à sa place. Les Lakers sont en vacances, LeBron James va pouvoir dépenser 15 millions pour rester in shape et le front office a du boulot.