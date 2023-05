Les Nuggets sont les tous frais champions 2023 de la Conférence Ouest, et Nikola Jokic est donc le nouveau propriétaire du Earvin “Magic” Johnson Trophy, à savoir le trophée de MVP des Finales de la Conférence Ouest. Logique, même si un trophée partagé entre lui et Jamal Murray n’aurait pas été une mauvaise idée.

Au moment de décider du lauréat du trophée, les neuf votants n’auront donc pas hésité. C’est du moins ce que laisse entendre le verdict en sortie d’urnes :

Jokić received all nine votes from a media panel covering the Western Conference Finals.

The voting panel ⬇️ https://t.co/st2xbnqSpJ pic.twitter.com/U1uV1tDSCY

— NBA Communications (@NBAPR) May 23, 2023



Cette nuit Nikola Jokic a tout d’abord laissé parler sa vista quand l’adresse n’était pas au rendez-vous (6 passes au premier quart), puis il est monté en puissance tranquillement pour terminer avec un chef d’oeuvre de plus à son actif. 30 points, 14 rebonds, 13 passes et 3 contres en 45 minutes, quelques actions lors desquelles il a clairement signifié à Anthony Davis qu’il était son fiston, et au final un mot en quatre syllabes : do-mi-na-tion. Les stats de Niko sur la série ? Elles sont tout simplement affolantes avec 27,8 points, 14,5 rebonds et 11,8 passes, la deuxième série consécutive du Joker en triple-double, une première dans toute l’histoire de la NBA.

Vas-y c’est bon là aussi 😭😭 https://t.co/HzAT2Cr7Gj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2023

Les 32,5 points, 6,3 rebonds et 5,3 passes de Jamal Murray auraient tout aussi bien pu prétendre à l’award mais que voulez-vous, depuis trois ans tout ce que Nikola Jokic voit Nikola Jokic le dégomme, Nikola Jokic l’engloutit. Et ce n’est peut-être pas fini, si vous voyez de quoi on cause.