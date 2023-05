Pendant longtemps on s’est dit que cette soirée s’annonçait unique, et que par la même occasion les Lakers allaient sans doute repousser l’échéance. Malheureusement, la mi-temps aura coupé les jambes de LeBron et réveillé la machine Nuggets. Les Lakers sont éliminés mais LeBron sort sur un énième record, fallait en parler, un peu.

Une première mi-temps en lévitation, du LeBron 2018 ou quelque chose comme ça, à une époque où il devait tout faire tout seul et où il s’en sortait pas mal, à quelques victoires près face aux Warriors. Cette nuit LeBron a tout tenté, cette nuit LeBron a même rentré des tirs censés être des passes, imaginez un peu.

Le premier quart-temps est irréel et LeBron porte les siens. Les stats du Roi après 12 minutes ? 21 points à 7/9 au tir dont 4/4 à 3-points, 3/3 aux lancers. Solide comme dirait l’autre. C’est acté le type ne sortira pas une seconde dans ce match, pourtant ça lui aurait fait du bien, et en tout cas le garçon continue la bamboche au deuxième quart et atteint la pause avec une barre des 8000 pions en Playoffs atteinte et un score de 31 points, record en carrière battu.

A une première mi-temps old-school passée à enfiler des buckets parfois involontairement et à envoyer Tristan Thompson marquer en contre-attaque (?!?), la deuxième n’y trouvera malheureusement pas d’écho. LeBron James passe vingt bonnes minutes à chercher le chemin du cercle et ne scorera dans le troisième quart qu’à 150 secondes de la fin de celui-ci. La machine est repartie mais seulement timidement, bien moins vite que celle des Nuggets qui s’est depuis mise en route. LeBron termine son Game 4 et sa saison sur une note à 40 points, 9 rebonds et 8 passes en 48 minutes, un classique on vous dit, mais un classique accompagné d’une formule de politesse du genre “bonnes vacances”.

