Il aura attendu le Game 4 des Finales de Conférence pour claquer son meilleur match des Playoffs, et tant mieux car c’était le plus important du lot. Cette nuit Aaron Gordon s’est mué en lieutenant parfait, des deux côtés du terrain. Cette nuit, Aaron Gordon s’est mué en soldat ultime.

Dans cette équipe des Nuggets où le génie offensif ne manque pas, Mike Malone a su construire une base solide de joueurs capable d’épauler les leaders. Du vétéran Jeff Green aux 3 and D Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope, chacun connait son rôle et c’est en partie pour ça que Denver se retrouve aujourd’hui en Finales NBA. Aaron Gordon ? Finito les vannes sur un dunkeur décérébré qui rêve d’être un sniper, aujourd’hui on parle d’un role player +++, dans tout ce qu’il a de plus noble.

LeBron James and Aaron Gordon get into it after James took an elbow to the chin.

Both were assessed double technical fouls 👀

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 23, 2023

Le sens du sacrifice, au propre comme au figuré, voilà ce qui caractérise aujourd’hui l’ancien prospect du Magic. Sacrifice car AG a abandonné le rêve de scorer 25 pions par match, il aurait pu dans une franchise de nullos, sacrifice car sur le terrain le boug est désormais là pour prendre des jetons. En première ligne face aux attaquants adverses, le presque vainqueur du Slam Dunk Contest de 2016 s’est, par exemple, coltiné ce soir 50% de LeBron James et 50% d’Anthony Davis. LeBron ? Incandescent en première mi-temps mais incapable de bouger une oreille en deuxième, on exagère un peu mais Aaron y est pour quelque chose. AD ? Encore dans le dur, écarté du panier par Gordon et Jokic, ce dernier ayant très largement remporté son duel face à l’Unibrow puisque l’on peut aisément dire, selon les termes officiels, qu’il lui a carrément fait popo dessus pendant quatre matchs.

Mais revenons à notre très cher Aaron Gordon, et par exemple à cette dernière action, en deuxième rideau défensif sur LeBron James et auteur du contre de la gagne, tout un symbole pour celui qui a également été l’un des détonateurs offensifs de Denver cette nuit en deuxième mi-temps. L’action défensive du match donc, en ekip avec Jamal Murray, et 22 points à 9/14 au tir dont 3/5 du parking, 6 rebonds, 5 passes, 2 contres et 0 balle perdue, à part celle qu’on envoie à AD quand on dit que Gordon est le meilleur poste 4 de cette série.

The @nuggets advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV!

DEN: 113

— NBA (@NBA) May 23, 2023

Qu’il est loin le temps où la seule perf du gonze était d’être un mauvais acteur dans Uncle Drew. Aujourd’hui Aaron Gordon est une pièce indéboulonnable du système Nuggets, un système qui disputera à partir de jeudi prochain les premières Finales NBA de l’histoire de la franchise des Nuggets. Celle-là franchement, fallait la sortir il y a quelques années.