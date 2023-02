Auteur d’une superbe saison à Denver, Aaron Gordon espérait récupérer une place pour le All-Star Game 2023. Pas choisi par le public ni par les coachs, l’ailier-fort a fait part de sa déception avant d’attaquer le dernier virage de la saison.

Cette saison, cinq équipes NBA ont pu envoyer deux représentants au All-Star Game : les Celtics, les Bucks, les Grizzlies, les Kings et les Mavs. Si on retire Dallas, qui a récupéré Kyrie Irving juste avant le All-Star Game, on remarque que les quatre autres figurent toutes sur le podium de leurs conférences. Le petit point qui peut surprendre c’est que Denver, malgré sa première place à l’Ouest, n’a pas pu envoyer un autre joueur à Salt Lake City. Mike Malone avait pourtant fait la pub de Jamal Murray et Aaron Gordon mais ni le Canadien ni Air Gordon n’ont pu obtenir de billet pour accompagner Nikola Jokic à la messe annuelle de la NBA. La faute à une concurrence féroce chez les guards pour l’un et à des chiffres peut-être pas assez clinquants pour l’autre.

Depuis, Jamal Murray a expliqué ne pas avoir apprécié le spectacle du match des étoiles (comme nous tous probablement) alors qu’Aaron Gordon, lui, reste profondément déçu de ne pas avoir été sélectionné. L’ailier avait tout tenté pour y être, quitte à participer au Slam Dunk Contest pour appâter les votants. En vain… Le joueur s’est confié à Harrison Wind de DNVR Sports.

Aaron Gordon: “It hurt me not being in the All-Star game. If I wasn’t focused on the mental aspect of it, understanding that it’s going to get greater later & there’s a bigger picture, it would have pulled me into a negative mentality…it actually made me that much more hungry.”

— Harrison Wind (@HarrisonWind) February 22, 2023