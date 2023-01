Auteur d’une belle saison avec les Nuggets, Aaron Gordon semble bien s’imaginer en tenue pour le prochain All-Star Game à Salt Lake City. Le garçon a de l’ambition… et indique aux fans qu’en cas de sélection, il se présenterait aussi au Slam Dunk contest. Eh, qui lui dit que le chantage c’est pas bien ?

Commençons par rendre à César ce qui appartient à Aaron Gordon. L’ancien joueur du Magic est loin d’être étranger à la très bonne saison des Denver Nuggets, toujours en tête de la Conférence Ouest. L’ailier-fort de 27 ans tourne à 16,5 points par match, une moyenne qui en fait le troisième meilleur scoreur des pépites. Mais surtout, à titre individuel, le quatrième choix de la Draft 2014 réalise sa meilleure saison au scoring, à l’adresse globale (59%) et depuis les Rocheuses (38%). En ajoutant à cela ses qualités athlétiques intactes et sa longueur, le dunkeur fou a pris un rôle particulièrement important en défense, où il se coltine le meilleur attaquant adverse quasiment tous les soirs.

Il convient néanmoins de recontextualiser les performances de l’ami AG. Gordon évolue en effet au sein d’une franchise des Nuggets bien plus compétitive que son ancienne équipe de Disneyland. On aime beaucoup Evan Fournier et Nikola Vucevic, mais c’est quand même autre chose d’avoir comme patron un double (bientôt triple ?) MVP en la personne de Nikola Jokic. Le pivot serbe n’a que peu d’équivalents dans la Ligue pour rendre meilleurs ses coéquipiers.

Rajoutons à cela le fait que figurent dans sa bande Jamal Murray et Michael Porter Jr, qui attirent mine de rien pas mal l’attention des défenses adverses, et vous comprenez maintenant en partie pourquoi Aaron Gordon arrive si bien à s’exprimer.

Tout cela mis bout à bout, ça fait un dossier de All-Star crédible ou pas ? Et bien, comment dire ? Ce n’est pas du tout contre toi Aaron hein, mais bon il s’agirait quand même de doser un peu. Déjà, pas dit qu’il y ait un deuxième joueur étoilé dans le Colorado malgré la première place à l’Ouest des poulets panés, tant Jokic est omnipotent.

Si cela devait arriver, ce serait plutôt Jamal Murray qui tiendrait la corde. Ensuite, parlons un peu de la concurrence. Nikola Jokic, LeBron James, Zion Williamson, Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, Paul George, vous l’avez compris, il y a foule chez les forwards de l’Ouest. On peut à la rigueur discuter en cas de blessures , mais même si AG réalise la meilleure saison de sa carrière et est capable de s’envoler très haut durant les concours de dunks, cela ne devrait pas lui permettre de flexer sur Instagram avec le maillot du All-Star Game en février prochain.

Bien tenté l’idée d’appâter les votants pour le match des étoiles en teasant une participation au Slam Dunk Contest. Mais bon, ce n’est pas grave, l’important c’est d’essayer. Et qui sait, Aaron Gordon pourra peut-être se consoler avec une bague en fin de saison.

Source texte : Sports Illustrated