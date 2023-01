Bojan Bogdanovic a passé la barre des 10 000 points en NBA

Bojan Bogdanovic, qui a terminé meilleur marqueur pour les Pistons hier soir à Paris vient de passer la barre des 10 000 points en NBA, une étape importante dans la vie d’un joueur, qui prouve leur régularité et leur expérience au sein de la ligue.

À 33 ans, Bojan Bogdanovic vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. L’ailier croate a franchi hier la barre des 10 000 points en NBA après la défaite des Pistons face aux Bulls à Paris. Bogdanovic, meilleur marqueur de Detroit cette saison – 21,2 points de moyenne – continue sur sa lancée depuis plusieurs semaines. Si ce palier reste anecdotique, il montre tout de même sa régularité et son efficacité.

With 25 points against the Bulls, Bojan Bogdanovic has scored 10,000 career points. In his 9th NBA season, Bogdanovic is averaging a career-best 21.2 points per game. pic.twitter.com/ubY9QGnprM — Pistons PR (@Pistons_PR) January 19, 2023

Arrivé dans la ligue sur le tard – à 25 ans – Bogey n’a sans cesse vu son apport augmenter. En trois saisons aux Nets (de 2014 à 2017), le Croate a inscrit 9, 11 et 14 points de moyenne, tout en passant de 43 à 45% de réussite au shoot. Après une saison aux Wizards, Bogdanovic enchaîne des passages aux Pacers et au Jazz. À terme, l’ailier s’inscrit comme un des shooteurs les plus prolifiques et les plus efficaces de la Ligue.

Membre primordial du Jazz époque Donovan Mitchell-Rudy Gobert, le Croate a vécu plusieurs runs en Playoffs et a notamment quelques nerfs très solides. On se rappelle notamment de son match à 48 points, son record en carrière, face aux Nuggets en 2021. Cette saison Bogey a fait une pointe à 38 points, c’était face aux Lakers il y a un mois.

Joueur fiable en NBA, Bogdanovic l’est également au niveau international. Ses Jeux Olympiques 2016 ont également été plus que bons. L’ami Bojan a emmené sa Croatie jusqu’en quart de finale de la compétition et termine meilleur marqueur des JO avec 25,3 points de moyenne, devant Kevin Durant, Carmelo Anthony ou encore Paul George.

L’ami Bojan a plus souvent été dans des rumeurs de trades qu’autre chose depuis quelques temps, preuve de l’intérêt qu’il éveille partout en NBA pour son jeu propre et son expérience des moments chauds.

