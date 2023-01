La fine fleur (presque) de la NBA s’était réunie à Paris afin d’en découdre, afin de faire découvrir ou redécouvrir la France à la NBA, afin de faire découvrir ou redécouvrir la NBA à la France. Chicago Bulls vs Detroit Pistons, l’affiche n’était pas folle, mais ne faisons pas nos précieux et envoyons plutôt le résumé – rapide – de cette belle soirée franco-américaine !

Les stats de ce match qui ne restera pas dans les annales c’est juste ici

Paris était orange en ce 19 janvier 2023, Paris était orange, rouge et bleu. Rouge comme les Bulls, bleu comme les Pistons, et vert de plaisir histoire de terminer l’arc-en-ciel. Le match ? Comme prévu ce fut aussi agité en tribunes que sur le parquet, et si les footeux entrevus en 2020 lors du dernier Paris Game étaient plutôt stationnés du côté de l’Arabie Saoudite, on aura quand même pu apercevoir dans les travées de l’Accor Arena ces messieurs dames Victor Wembanyama, Pharell Williams, Aya Nakamura et Magic Johnson, ouais on a osé.

Sur le terrain donc, du basket mais pas forcément du basket champagne. TrashTalk avait placé ses pions dans la salle mais commentait aussi le match en direct sur YouTube, et tout ce beau monde a donc pu apprécier en Mondovision l’énorme perf de Killian Hayes, galvanisé par les hourras de son public et auteur d’un incroyable… 2/13 au tir. Oups. De la distribution en début de match, des prises de risque en attaque mais tout aura été court ce soir, pas grave, on en reparle quand ça claquera un 26 points à 10/14 le soir de la finale des Jeux Olympiques dans un an et demi.

Un Cunningham absent, l’adresse de Kiki également, et donc des Bulls qui ont logiquement dominé Detroit, on va pas non plus en parler dix ans. Nikola Vucevic a fait un gros début de match, Zach LaVine une grosse deuxième mi-temps, DeMar DeRozan a été bon tout le temps, Derrick Jones saute haut et on a à peu près fait le tour. Le lead resté côté Bulls toute la soirée, malgré les shoots de Bogdanovic et la belle presta de Diallo, Ivey ou le réveil de Livers en fin de match, oui cette phrase existe.

On part donc sur une victoire 126-108 des Bulls, qui reste dans la logique des choses et de toute façon c’est rarement le contenu de ce genre de match dont on se souvient. Car ici on se souviendra plutôt de Tony Parker, Ronny Turiaf, Mike Pietrus et Joakim Noah sur le parquet, on se rappellera aussi de la tenue de Jooks on ne va pas se mentir, et qui pourra bien être capable de nous sortir la ligne de stats de Saddiq Bey dans trois ans, alors qu’on ne la connait même pas, là tout de suite.

Le NBA Paris Game 2023 c’est – déjà – derrière nous, vivement 2024 pour voir Victor Wembanyama en mettre 30 sur les Knicks, ou quelque chose comme ça. See you très vite, La Vie en Rose, baguette croissant, toussa toussa !