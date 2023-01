À la fin de cette semaine NBA à Paris, on se projette déjà sur le futur. La capitale se prépare désormais à accueillir les prochains Jeux Olympiques et notamment le tournoi de basket, auquel Stephen Curry veut prendre part.

Stephen Curry de retour avec Team USA dix ans après ? C’est en tout cas ce que le chef a laissé sous-entendre.

Évidemment, le meilleur shooteur de l’Histoire a tout gagné, que ce soit en NBA et en FIBA. Avec l’équipe nationale américaine, le Chef a notamment remporté deux Coupe du Monde, mais jamais participé et remporté de titre olympique. Curry n’a pas été sélectionné pour les JO 2012 et avait raté ceux de 2016 pour blessure. À Tokyo en 2021 il avait renoncé à la compétition afin de se préserver physiquement.

Une chose que Steph veut désormais régler. En effet après la victoire des Warriors à l’Alamodome face aux Spurs, Stephen Curry s’est exprimé face à Marc Stein, dans des propos relayés par Bleacher Report, et a indiqué qu’il souhaitait jouer les Jeux Olympiques en 2024 à Paris.

“Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de pouvoir le faire. J’ai joué dans deux équipes championnes du monde et tous ceux qui les ont vécues n’hésitent jamais à dire à quel point les Jeux Olympiques sont différents. Ils disent tous que ce n’est même pas proche en termes d’ambiance, d’atmosphère, de préparation, d’adrénaline et tout ça. Je ne sais pas quelles sont les chances, car on ne sait pas ce qui va se passer, mais j’aimerais bien vivre cette expérience un jour, c’est certain” – Stephen Curry

Pour rappel, Steve Kerr – coach des Warriors qui prendra la tête de Team USA pour la compétition – avait chambré son poulain en juin, après le titre remporté par Golden State. Alors que le speaker indiquait que Curry avait tout gagné, Steve s’était fendu d’un “Pas les Jeux Olympiques” au son de cloche bien sur humoristique mais peut-être un peu “appel du pied” si vous nous suivez. Le Chef avait répondu qu’il était prêt à réintégrer Team USA, et qu’il avait la médaille d’or olympique dans le viseur.

“Je n’ai pas encore fini… parce que je dois aller jouer pour Coach Kerr en 2024 à Paris. C’est pas un ‘Je vais y aller’ hein, c’est ce qu’il a dit !”

On s’est régalés pendant une semaine avec la NBA à Paris. Après Zach LaVine, DeMar DeRozan, Killian Hayes, Paname devra attendre un an avant d’accueillir sûrement Stephen Curry.

Source texte : Marc Stein via Bleacher Report