Invité par Stephen A. Smith dans son podcast Know Mercy, Draymond Green s’est exprimé sur le nombre de saisons qu’il souhaite encore disputer dans la Grande Ligue. Et l’intéressé ne se voit pas pousser jusqu’à quarante balais.

Le couteau-suisse des Warriors n’y est pas allé par quatre chemins pour évoquer la fin de son aventure dans sur les parquets. À bientôt 33 ans, Green, qui dispute actuellement sa onzième saison en NBA, sait ce qu’il veut être, et surtout ce qu’il ne veut pas être, durant ses dernières années de basketteur professionnel. Hors de question pour lui de jouer les baby-sitters à un âge tardif comme peut le faire un Udonis Haslem à Miami. Si l’on prend à la lettre cette déclaration, le meilleur ami de Jordan Poole s’arrêterait donc en 2027, à 37 ans.

“Ça devient de plus en plus évident pour moi que 15 (saisons en NBA, ndlr) est le bon nombre. […] Je ne peux pas être l’un de ces gars qui sont dans le coin à la fin de leur carrière, en mode ‘je suis juste là pour prendre mon chèque’, je ne peux pas être ce gars. Parce que [toutes les provocations] que j’ai faites vont me revenir. Je ne peux pas être l’un de ces gars qui est genre juste, ‘toujours là’. Et je sens, je sais, qu’il me reste quatre bonnes années à faire.” – Draymond Green

Que faire, dès lors, des quatre années qui lui restent ? Penchons-nous un peu sur la situation contractuelle de Raymond Vert. Le quadruple All-Star, payé 25,8 millions de dollars cette saison, dispose d’une player option à 27,6 patates en 2023-24, qu’il pourrait décliner pour devenir agent libre. Dans ce dernier cas de figure, son profil hyper-polyvalent pourrait intéresser plus d’une équipe qui vise la bague. Il se murmure d’ailleurs que les Lakers se seraient déjà penchés sur son cas. L’ancien DPOY ne serait pas insensible à cette option qui lui permettrait, sur le papier, de rester compétitif… tout comme celle de rester dans la Baie.

Autre aspect intéressant de la déclaration de Dray, la volonté de ne pas rentrer dans la catégorie des “produits périmés”. On se rappelle sa joute verbale avec un Paul Pierce à l’orée de la retraite il y a quelques années, et on peut comprendre qu’il ne souhaite pas se retrouver dans la même position. On parle tout de même d’un joueur réputé pour sa dureté et ses provocations, le genre de style de jeu susceptible d’attirer les haters qui attendent le moindre moment de faiblesse pour lui tomber dessus.

Draymond Green ne devrait donc plus être sur les parquets NBA d’ici la quarantaine. On vous conseille de profiter (ou pas) de ses dernières années de défense intensive et de trashtalking dans la Ligue. Lui en tout cas, ça lui va. Les accomplissements et les records à quarante berges et plus, c’était pour un autre numéro 23 ça.

.@Money23Green talks about his future in basketball in the latest episode. Watch now to see his full response. pic.twitter.com/CJrgTpaHgp — Know Mercy Podcast (@KnowMercyPod) January 19, 2023

Source texte : Bleacher Report / Know Mercy