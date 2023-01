Alors que la NBA Trade Deadline approche, les Lakers n’ont toujours pas bougé sur le marché des transferts. Et plus on avance, plus on a l’impression que le manager général Robert Pelinka va rester les bras croisés. Tout ça pour mieux frapper lors de la prochaine Free Agency ?

On l’a dit encore tout récemment, excepté un gros transfert pour récupérer un joueur du calibre de Zach LaVine ou Bradley Beal, les Lakers ne devraient pas lâcher leurs choix de premier tour de Draft 2027 et 2029 d’ici au 9 février prochain. Visiblement, Rob Pelinka préférerait plutôt miser sur le marché des agents libres en 2023 pour vraiment renforcer son effectif, quitte à sacrifier la saison actuelle.

🚨 Les Lakers auraient leurs yeux rivés sur la Free Agency 2023 avec 2 cibles principales. Draymond Green

Pourquoi la Free Agency 2023 ? Parce que les Lakers vont largement gagner en flexibilité grâce à la fin de contrat de Russell Westbrook. Plus de 47 millions de dollars vont ainsi se libérer dans la masse salariale de la franchise, et bien plus encore sachant que d’autres joueurs de Los Angeles vont devenir agents libres. En effet, l’été prochain, seuls LeBron James, Anthony Davis et Max Christie seront sous contrat pour un total de 89 millions de billets verts, tandis que Damian Jones possède une player option et qu’Austin Reaves sera agent libre restrictif. De quoi ouvrir de vraies possibilités pour renforcer l’effectif autour du duo de superstars LeBron – AD.

Et l’été prochain, deux grands noms qui ont souvent été liés avec les Lakers arriveront normalement sur le marché : Kyrie Irving et Draymond Green.

Le premier arrive en fin de contrat avec les Nets et même si de récents bruits de couloir favorisent le scénario d’une prolongation, rien n’est fait à Brooklyn. Surtout avec Uncle Drew. Surtout quand on connaît l’historique de Kyrie avec la franchise new-yorkaise. De plus, on se souvient des grosses rumeurs envoyant Irving à Los Angeles l’été dernier pour retrouver LeBron James, avec qui il a remporté son seul titre NBA en 2016 à Cleveland.

Le second arrive aussi au terme de son deal avec Golden State, bien qu'il possède une player option à 27 millions de dollars sur la saison prochaine. Alors que les Warriors ont sorti le chéquier pour sécuriser Jordan Poole et Andrew Wiggins à l'intersaison, Draymond semble destiné à devenir agent libre dans quelques mois. Quand on sait à quel point Green encense LeBron depuis plusieurs semaines, quand on connaît la relation proche entre les deux et le fait qu'ils sont chacun représentés par Klutch Sports, on se dit que le scénario d'une arrivée de Dray à Los Angeles n'est pas déconnant du tout. En plus ça permettrait à Green de s'implanter encore plus dans l'univers médiatique NBA, un objectif clairement affiché par le joueur des Warriors en marge du terrain.

En théorie, ça se tient. En pratique ? On demande à voir.

La Free Agency ne garantit rien, et pas sûr du tout que LeBron James valide cette stratégie qui est de sacrifier la saison actuelle pour essayer de mieux rebondir l’an prochain. N’oublions pas que le King peut lui aussi devenir agent libre en 2024 si les Lakers n’avancent pas. Certaines rumeurs laissent carrément entendre que certaines franchises se prépareraient à un scénario dans lequel James demande un transfert à l’été 2023.

Donc attention Rob Pelinka, ne joue pas trop avec le feu…