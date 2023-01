NBA Trade Deadline 2023 : par ici les dernières rumeurs !

À moins d’un mois de la trade deadline, le bal des rumeurs est lancé et les portables des GM vont sonner de plus en plus. Quels sont les derniers bruits de couloir, qui est sur le départ, quelles franchises s’activent en coulisses ? On fait le point.

🚨 Plusieurs exécutifs surveilleraient de près Joe Cronin, qui pourrait être agressif à la trade deadline. L’architecte des Blazers avait été très actif l’an passé, et son souhait d’entourer Damian Lillard le mieux possible reste au top de ses priorités. Rendez-vous cet été ? pic.twitter.com/QM7NaAbJSI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Jerami Grant veut prolonger à Portland, et Portland veut prolonger Jerami Grant. Reste à voir si ce sera sous 6 semaines (possible) ou cet été (probable), mais les deux camps veulent continuer la belle aventure qui démarre aux Blazers. Attention au tarif, débat à venir. pic.twitter.com/ZpNaP1xDGf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Spurs veulent répéter leur formule « Derrick White » de la saison dernière à Boston, en récupérant un pick de Draft en échange. Doug McDermott, Jakob Poeltl et Josh Richardson sont toujours dans les rumeurs. Le trade de Derick White l’an dernier : 10 février. pic.twitter.com/mww1raods5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Terrence Ross plus que jamais disponible dans un transfert. Le vétéran d’Orlando enchaîne les deadlines avec des rumeurs, mais aucun trade n’a lieu. Agent libre cet été, Ross pourrait finir par être transféré afin de booster le banc d’une équipe contender. pic.twitter.com/6KHIzhSY9v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 À surveiller : Matisse Thybulle. Hors de la rotation à plusieurs reprises, le défenseur a retrouvé des minutes mais plusieurs franchises surveillent le dossier depuis que Thybulle n’a pas été prolongé. Philly pourrait réaliser un trade pour booster ses chances cette saison. pic.twitter.com/B4X9opRqUs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Hornets nient totalement avoir été en contact avec Miles Bridges pour une négociation de nouveau contrat. Si la plupart des observateurs s’attendent à une suspension de la NBA + un retour de Bridges à Charlotte dans quelques mois, pour le moment les Hornets nient en bloc. pic.twitter.com/DDJOKkdQXE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Kelly Oubre et Mason Plumlee sont les 2 joueurs les plus mentionnés actuellement dans un transfert. Rozier et Hayward ont glissé dans les rumeurs, l’opération d’Oubre a calmé quelques franchises mais il se pourrait que Mitch Kupchak se motive enfin pour cette trade deadline. pic.twitter.com/y5zH7zGsos — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Pas de mouvement à venir du côté de Boston. Brad Stevens ne laisse fuiter aucune info, les seules rumeurs autour de Payton Pritchard ont été balayées dans la foulée. Marché du buyout à surveiller, jusque là ce sera le calme plat côté Celtics. pic.twitter.com/jr2uDGg0Dh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Reggie Jackson et John Wall, un fit qui va durer ? Les questions se multiplieraient autour de la méforme de Reggie, avec un besoin réel de stabilité à la mène des Clippers. Ce qui était un beau pari cet été semble, pour le moment, assez instable. Clippers très attendus. pic.twitter.com/DnDQC6TlHd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Pas de transfert à venir pour Harrison Barnes. Les Kings sont déterminés à retourner en Playoffs et le groupe principal ne devrait pas être touché, même avec Barnes agent libre cet été. Seul move possible : ajouter un vétéran à l’équipe de Mike Brown en sortie de banc. pic.twitter.com/GzRru8jRGf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 À surveiller : Naz Reid. Agent libre cet été et auteur d’une belle saison, son profil attire de nombreuses franchises qui pensent qu’il sera disponible en juillet. Est-ce que Minnesota le perdra contre peanuts ? C’est la question à se poser en ce moment. Vrais progrès. pic.twitter.com/Pw3sGYAShe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Minnesota veut voir ce que son groupe peut donner à 100%. La saison solide de D’Angelo Russell, la bonne forme de Rudy Gobert et le retour récent de Taurean Prince donnent de l’espoir. Si Karl-Anthony Towns revient bien, la deadline pourrait être silencieuse à Minnesota. pic.twitter.com/seMQbWoDRZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 À surveiller : un trade autour de Kyle Lowry et D’Angelo Russell. Pas de traction aujourd’hui, mais Miami ne serait pas contre l’idée de se défaire du contrat de Lowry (29 millions l’an prochain) contre celui de Russell (agent libre cet été). Résultats déterminants à venir. pic.twitter.com/DFFvigFaSJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Dewayne Dedmon serait disponible. Dépassé par Orlando Robinson dans la rotation, Dedmon a un contrat cheap et pourrait servir de pièce dans un petit trade (solo) ou dans un plus grand (Duncan Robinson). Le Heat veut faire un gros push en 2eme partie de saison. pic.twitter.com/WYENgrLZwx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Pas de rumeur autour d’Evan Fournier actuellement. Le Français a retrouvé les terrains, si son nom reste dans les conversations (comme cet été + à la rentrée), les Knicks n’ont pas en priorité de le transférer. Les rumeurs pourraient gonfler d’ici le 9 février prochain. pic.twitter.com/NaIPYStgRg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Cam Reddish plus que jamais transférable. On parle de deux 2nd tours de Draft, puis c’est démenti pour parler d’un 1er tour de Draft, une chose semble sûre l’ailier veut jouer ailleurs. Cela ferait 2 demandes de transfert en 3 saisons et demi en NBA. pic.twitter.com/3St4eOnpiE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Toujours autant de monde sur Jae Crowder, mais pas de rush pour un trade. Hawks, Wizards, Bucks, Heat, Warriors, les équipes s’alignent et les Suns attendront probablement au buzzer. Landry Shamet et Dario Saric à surveiller, plus gros package envisageable. Phœnix tâtonne. pic.twitter.com/h4slYuq0WT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Une base de transfert a réellement été discutée autour de Kyle Kuzma et John Collins. Possible que cette rumeur revienne sans y intégrer Jae Crowder, les 2 franchises ont échangé courant décembre sur un éventuel trade entre les 2 ailiers forts. À suivre de très près. pic.twitter.com/ZpacKkBHt0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Il va y avoir du mouvement à Atlanta, mais impossible de savoir par où commencer. Avec du changement en interne, difficile de savoir quelles sont les priorités de Landry Fields. 3 pistes probables :

– Nate McMillan out

– Trade de John Collins

– Trade de Capela ou Bogdanovic pic.twitter.com/LkuPH27mLr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Joe Harris serait disponible. Ancien titulaire indiscutable à Brooklyn, Joe a chuté dans la rotation et les Nets écouteraient en ce moment les offres autour de lui. Dayron Sharpe a également été mentionné, la blessure de KD pourrait changer la donne chez Sean Marks. pic.twitter.com/DmCk9Fjpnr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Pas de rumeur actuellement sur Nikola Vucevic. Agent libre cet été, Vucevic devrait signer ailleurs mais le management de Chicago se donnerait encore 3 semaines pour décider que faire du pivot à la deadline. Mois décisif pour Arturas Karnisovas. pic.twitter.com/0et2H2gSFR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Mavs, Lakers, Knicks et le Heat restent à l’affût sur le dossier Zach LaVine. Pour le moment, pas de transfert à venir. Mais si une dégringolade a lieu à Chicago dans le mois à venir, ces 4 franchises mettront la pression pour tenter un blockbuster trade avec LaVine. pic.twitter.com/9QSmZzUzgQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Lakers auraient leurs yeux rivés sur la Free Agency 2023 avec 2 cibles principales. Draymond Green

Kyrie Irving Avec la fin de contrat de Russell Westbrook et d’une majeure partie de l’effectif, le management voudrait tout faire pour signer une des deux stars cet été. pic.twitter.com/QuaERX6epQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Lakers ne veulent pas transférer leurs picks 2027 et 2029 cette saison. Le seul cas où cela serait possible ? Si un joueur parmi DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Bradley Beal devenait soudainement disponible. Pas de double pick échangé contre Bogdanovic ou Turner-Hield. pic.twitter.com/NPYBY6mY16 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Plus de 10 équipes sont sur Bojan Bogdanovic actuellement. Detroit a prévu de jouer sa meilleure carte : dire non jusqu’au 9 février pour faire monter les enchères, puis le transférer. Malgré les propos du management qui voit Bojan à Détroit dans le futur, trade à venir. pic.twitter.com/ikBRtDnay5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les 4 joueurs les plus transférables aujourd’hui à Utah : Malik Beasley

Jared Vanderbilt

Kelly Olynyk

Talen Horton-Tucker THT est hors de la rotation.

Utah voudrait un 1st round pick contre Vanderbilt.

Pas de doublon Clarkson – Beasley.

Olynyk intéresse les contenders. pic.twitter.com/h22CEkbDcs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Jordan Clarkson et Mike Conley ne sont pas considérés comme transférables actuellement. Si les rumeurs vont continuer, le management du Jazz apprécie énormément les 2 vétérans et il y aurait même une piste de prolongation pour Clarkson à Utah. À confirmer cet été. pic.twitter.com/3gXy162rgY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Cavs sont très intéressés par Tim Hardaway Jr, mais la question est : Est-il une upgrade vis-à-vis de Caris LeVert ? LeVert est agent libre cet été, THJ sous contrat encore 2 ans. Cleveland pourrait donc éviter une large prolongation avec un THJ sous deal long terme. pic.twitter.com/h1InqOmteO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Eric Gordon est plus que jamais disponible dans un transfert. Point de non retour atteint entre l’arrière et les Rockets, les récents propos tenus par Gordon n’ont pas été appréciés ni par le management de Houston ni par certains GM réticents à l’idée de le récupérer. pic.twitter.com/Q1MvvQH6wM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Pascal Siakam, OG Anunoby et Scottie Barnes sont intransférables. Il faudrait un séisme pour qu’un des 3 joueurs soit transféré en février. Le ton changera cet été, en fonction de la deuxième partie de saison des Raptors. Possible que Nick Nurse soit le plus à s’inquiéter. pic.twitter.com/gM8NfNThut — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Fred VanVleet et le management de Toronto se sont bien donnés rendez-vous cet été. Différentes lectures sur les intentions du meneur et de Masai Ujiri, mais les certitudes sont : FVV se verrait plus qu’à 114 millions sur 4 ans, et Toronto souhaite le conserver. À suivre. pic.twitter.com/GxYTwFeiKj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Gary Trent Jr n’est pas si disponible que cela dans un trade. Les Raptors continuent à cacher leurs cartes et font monter la valeur de GTJ. Éligible à une prolongation cet été, l’arrière s’est bien rattrapé après avoir mal démarré sa saison. Flou total sur Toronto. pic.twitter.com/oPILJsS283 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Will Barton a chuté dans la rotation des Wizards et serait disponible. En dernière année de contrat, le vétéran pourrait booster un équipe d’équipe prétendante au titre. Pas de rumeur pour le moment, Washington reste à l’écoute en cas de call. pic.twitter.com/8cW8rNQG23 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Kyle Kuzma sera agent libre cet été, que vont faire les Wizards ? Considéré comme une pièce du futur à Washington, Kuzma aurait déjà eu une discussion avec le management pour donner ses intentions. La réponse ? On l’aura sous 1 mois, soit via trade, soit via un statu quo. pic.twitter.com/PPMttYooqV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Faut-il conserver James Wiseman, oui ou non ? C’est une question en interne côté Warriors. Joe Lacob l’adore, et le management ne souhaite pas avouer sa défaite en tant que 2nd choix de Draft. Mais pour aider les Warriors à faire le back to back : meilleure pièce de trade. pic.twitter.com/Rn1I17KzKD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les joueurs qui intéresseraient les Warriors actuellement : Kelly Olynyk, Alex Caruso, et PJ Washington. Golden State pourrait se renforcer à la deadline, via transfert ou buyout ? En cas de trade, ces 3 vétérans feront partie des rumeurs. PJ compliqué car extension à venir. pic.twitter.com/5X37qLJzSW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Que va faire Dillon Brooks cet été ? Agent libre, l’ailier peut accepter une extension de 64 millions de 4 ans jusque là, mais difficile de lire s’il va demander cher sur le marché cet été. Pas de transfert à venir, mais vit-on les 6 derniers mois de Dillon aux Grizzlies ? pic.twitter.com/PFQ2I4yrUj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Les Grizzlies ont-ils un transfert à venir, pour renforcer leurs chances d’aller en Finales NBA ? Danny Green + un 1er choix de Draft sont souvent mentionnés. La question en coulisses : est-ce que Memphis va se contenter de son effectif actuel, ou appuyer encore plus fort ? pic.twitter.com/9707dPOmwA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023