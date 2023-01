En marge de ses explosions offensives qui le rapprochent de plus en plus du record all-time de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James a accordé une grosse interview à Dave McMenamin d’ESPN, dans laquelle il revient sur plusieurs sujets. Parmi eux, son shoot le plus mémorable en carrière.

Nous sommes le 22 mai 2009, à Cleveland. Game 2 des Finales de Conférence Est entre les Cavaliers et le Magic.

Surpris par Orlando lors de la rencontre d’ouverture à la Quicken Loans Arena, LeBron James et ses potes sont dans l’obligation de réagir sous peine d’être menés 2-0 dans la série avant d’aller en Floride. Cleveland prend les clés de la rencontre très vite (30-16 dans le premier quart-temps) mais la bande de Dwight Howard s’accroche tout au long du match jusqu’à faire un gros run dans le quatrième quart. Sous l’impulsion notamment du Turc Hedo Turkoglu mais aussi de Rashard Lewis, Courtney Lee et même notre Mickaël Pietrus national, le Magic prend l’avantage 95-93 à… une seconde de la fin. La Q est tout d’un coup silencieuse. Avant d’exploser à nouveau.

“Williams, gets it to LeBron, for three for the win… YES, LEBRON JAMES AT THE BUZZER !

LeBron James, d’un énorme 3-points, donne une victoire inespérée aux Cavaliers pour égaliser dans la série. C’est tout simplement le tir le plus mémorable de la carrière du King, et c’est lui-même qui le dit.

“Mon tir le plus mémorable en carrière ? Je dirais celui du Game 2 de la série face au Magic. On menait de beaucoup dans ce match. Ils sont revenus dans la rencontre, ont pris l’avantage à la fin. Je me rappelle, il y avait le grand Craig Sager [ancien journaliste NBA décédé en 2016] qui était prêt à interviewer les joueurs du Magic. Et puis on m’a fait la passe et j’ai pu rentrer le tir au buzzer pour nous permettre de revenir à 1-1.”

Malgré ce moment épique, Cleveland – pourtant meilleure équipe de la saison régulière cette année-là – finira par tomber face à Orlando en six manches, le Magic nous privant ainsi d’une Finale NBA hyper attendue entre les Cavs de LeBron et les Lakers de Kobe Bryant. Mais le King aura tout donné dans cette série : 38,5 points de moyenne, avec 8,3 rebonds, 8 passes, 1,2 contre et 1,2 interception à pratiquement 49% de réussite au tir. Il suffit d’écouter les mots du coach d’Orlando à l’époque – Stan Van Gundy – pour comprendre à quel point le King était sur une autre planète lors de ces Finales de Conférence Est 2009.

“Habituellement, après avoir affronté un joueur, en tant que coach vous avez une idée de comment faire pour le ralentir. Là je n’en ai aucune idée. Quand on l’a pris à deux, il a toujours fait le bon choix. Quand on l’a laissé en un-contre-un, il a mis tous ses tirs et a attaqué le panier. Il est incroyable.”

Source texte : ESPN