Alors que la saison 2022-23 arrive à sa moitié, les médias gravitant autour des franchises de la Grande Ligue ont été invités à donner leur avis sur divers sujets liés à l’actu NBA. Parmi les plus surprenants résultats de ces sondages, celui qui attribue à l’Orlando Magic un noyau de jeunes plus prometteur qu’aux Pelicans. Y’a gros débat.

Voilà un résultat que nous n’avions pas vu venir. Parmi les journalistes interrogés, 20% estiment que le young core du Magic est le plus prometteur de NBA, contre 17% pour les Pels. Cela reste serré, et loin derrière les 43% des Grizzlies, mais voilà un postulat qui a de quoi surprendre.

Un petit état des lieux s’impose. L’avenir d’Orlando, aujourd’hui, c’est qui ? Vient naturellement en tête le nom de Paolo Banchero (20 ans), qui assume largement les attentes à son égard pour sa saison rookie. Franz Wagner (21 ans), pour sa saison sophomore, dépasse déjà les 20 pions par match au scoring. Derrière, Bol Bol (23 ans), Markelle Fultz (24 ans) ou encore Jalen Suggs (21 ans), ont de quoi constituer un supporting cast talentueux si les bobos les laissent tranquilles.

Avec actuellement le 26ème bilan de la Ligue du côté de Disneyland, pas exclu que tout ce beau monde soit rejoint par un autre jeunot à la prochaine draft. À moins que le board du Magic ne décide prochainement de monter un petit transfert des familles pour grimper dans la hiérarchie de la Conférence Est ?

Restons dans le Sud des States, mais en nous déplaçant un peu plus vers l’Ouest. À New Orleans, on sait déjà un peu plus clairement qui sont les patrons. Zion Williamson (22 ans) et Brandon Ingram (25 ans) ont le futur de toute la Louisiane entre leurs grandes paluches. Pour partir à la guerre, les deux ex-Dukies sont accompagnées de soldats d’avenir : Jose Alvarado (24 ans), Trey Murphy III (22 ans), Naji Marshall (24 ans) et Herb Jones (24 ans), entre autres.

Herb Jones doin it all pic.twitter.com/OUbi5V80sO — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) January 8, 2023

Dans la ville de Lil Wayne, la reconstruction est d’ailleurs à un stade bien avancé, puisque les Pels ont déjà trouvé leurs vétérans “pas-encore-cramés-mais-bien-expérimentés” pour apporter leur vécu à l’escouade de Willie Green. Hop, C.J. McCollum (31 ans) et Jonas Valanciunas (30 ans) dans le bazar. Un effectif savamment construit qui permet aujourd’hui à NOLA d’être à la lutte pour le podium de l’Ouest, chose que l’on avait plus vu dans le bayou depuis l’ère Chris Paul il y a bientôt quinze ans.

La concurrence est certes rude. Les Grizzlies, les Celtics ou les Cavs par exemple ne sont pas les moins pourvus au niveau talent et avenir. Le Thunder a l’accent canadien, les Rockets qui voient en Jalen Green et Alperen Sengun la réincarnation du duo T-Mac/Yao, ou encore les Pistons et les Spurs qui trouvent que leurs couleurs iraient plutôt bien à Victor Wembanyama, espèrent s’insérer dans la discussion dans les mois à venir. Mais tout de même, la perspective d’un duel Zion – Bol Bol dans une série de Finales NBA, on peut dire que ça a de la gueule, non ?

Source texte : NBA