Dans une période où les matchs s’enchaînent, les organismes commencent à ressentir la fatigue et de nombreux joueurs sont touchés par les blessures. Javonte Green et Otto Porter Jr. en ont fait les frais, on fait le point.

Javonte Green touché au genou droit

Coup dur pour les Bulls : Javonte Green sera absent encore 1 mois, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Absent depuis le 2 janvier à cause d’une blessure au genou droit, l’arrière sera ré-évalué par sa franchise d’ici deux semaines et rejoint Lonzo Ball sur les bancs de l’infirmerie. Ça tombe (très) mal pour Chicago qui perd l’un de ses meilleurs défenseurs extérieurs et un joueur important de sa rotation. Green tourne cette saison à 5,9 points, 2,8 rebonds et 1 passe de moyenne, avec un très solide 38,2% de réussite du parking. Avec un impact toujours positif des deux côtés du terrain, le joueur non-drafté est devenu indispensable pour les Taureaux. Le guard a sorti quelques perfs solides cette saison, notamment un match à 17 pions (et 3/3 à longue distance) face aux Hornets le 2 novembre.

There’s optimism that Chicago Bulls F Javonte Green can return to the lineup in approximately a month after a right knee procedure, sources tell ESPN. Bulls plan to reevaluate in two weeks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2023

Saison déjà terminée Otto Porter Jr.

Quelqu’un a des nouvelles de l’ami Otto ? Non ? En effet, Otto Porter Jr. a à peine eu le temps de porter le maillot des Raptors. Absent depuis le 14 novembre, l’ailier a subi une opération au pied et doit mettre fin à sa saison, a annoncé Marc J. Spears d’ESPN hier. Signé pour 12,3 millions sur deux ans, le vétéran a disputé seulement huit matchs cette saison, pour une moyenne de 5,5 points et 2,4 rebonds. La tuile pour Otto, qui sort d’une bonne saison, finie en apothéose sur un titre avec les Warriors. Leader du banc de Golden State, apportant shoot, défense et expérience, le sosie de Wilt Chamberlain a quitté la Baie pour s’offrir un nouveau challenge au Canada. Il n’en sera rien. C’est une sacrée tuile aussi pour Toronto qui vit une saison compliquée. Les Dinos sont onzième de la Conférence Est, mélangent le bon et le moins bon, mais restent tout de même sur deux victoires consécutives. Le board des Raptors, qui va peut-être bouger à la deadline, va devoir se creuser la tête pour le remplacer.

The Raptors say Otto Porter, Jr. has undergone season-ending surgery on his left foot. pic.twitter.com/hoA4vVktg3 — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 10, 2023

Les Suns enquiquinés

Deandre Ayton s’est tourné la cheville gauche, encore, lors de la défaite contre Cleveland dimanche dernier. Rien de trop alarmant, il peut revenir à tout moment (listé en day-to-day), mais manquera probablement le déplacement à Denver ce soir. Le souci un peu plus important, c’est qu’à Phoenix, Chris Paul (douleur à la hanche droite), Cameron Payne (entorse du pied droit), Cam Johnson (déchirure du ménisque droit) et Devin Booker (bobo à l’aine) sont tous indisponibles. C’est donc une équipe emmenée par Duane Washington Jr. et Mikal Bridges qui s’est payée les Warriors la nuit passée. Immense performance. Inquiétant pour les Dubs, mais génialissime ambiance en Arizona (toute proportion gardée). Devin Booker sera réévalué sur la dernière semaine de janvier, tandis que Cam Johnson a pris part au road-trip de l’équipe dans l’Ouest du pays. Bilan tout juste positif, 21-21, 7e place de la conférence, franchement ça va.

The Suns beat the Warriors by 12 points without; Devin Booker

Chris Paul

Deandre Ayton

Cam Johnson

Cam Payne

Landry Shamet pic.twitter.com/HoK6k3GCYR — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 11, 2023

Et puis tout le reste

DeMar DeRozan s’est abîmé le quadri gauche. Toute petite alerte puisque l’arrière des Bulls est déjà listé en « day-to-day ». Stephen Curry est revenu la nuit dernière avec les Warriors. Défaite à Phoenix mais belles sensations. On respire à Indiana : T.J. McConnell a passé un IRM après avoir reçu un coup à l’épaule droite. Rien de bien inquiétant, la zone est apparemment stable. De surcroît Daniel Theis et Kendall Brown sont tous les deux apparus… en tenue à l’entraînement d’équipe. On approche de la guérison après des pépins bien relous. Bon et du coup on vous laisse avec une vidéo de lui qui checke ses partenaires.

Kudos to TJ McConnell for memorizing a different thing for every teammate. pic.twitter.com/gmCjonTn50 — Jake Query (@jakequery) January 8, 2023

