Que doivent faire les Warriors avec James Wiseman ?

À moins d’un mois de la Trade Deadline, les Warriors sont dans l’impasse : que faire de James Douglas Wiseman ? Il ne s’appelle pas du tout Douglas hein, c’est juste pour faire stylé. En attendant l’intérieur n’a disputé que 19 matchs cette saison. Trop peu pour prétendre à un spot sécurisé dans le roster des Warriors. Sa valeur marchande est encore chouette, donc on fait le point.

« For zi second choix of zi two fasande and twény NBA Draft, the Golden State Warriors select… James Wiseman from Memphis University ».

Il était l’une des valeurs normalement sûres de cette cuvée 2020. L’intérieur longiligne et athlétique, fossoyeur des arceaux de NCAA. 20 points à 77% au tir et 11 rebonds de moyenne. Un tir extérieur à – peut-être – développer. Belle perspective de spacing pour le système de jeu des Warriors. Choix idoine juste derrière Anthony Edwards, dont les lignes extérieurs californiennes n’avaient pas nécessairement besoin. Et du coup, 784 jours après sa draft, où en est le « Gatorade National Player of the Year » 2019 ?

Le TGV roule à la vitesse d’un RER. Un lancement correct à 11.5 points à 52% au tir et 5.8 rebonds de moyenne, puis l’enchaînement des enfers : blessure au poignet, protocole COVID et… déchirure du ménisque. Flûte. Saison rookie à seulement 39 matchs donc (25 dans la peau d’un titulaire), et opération du genou qui floute son nom dans le roster des Warriors. Par « flouter », on entend que personne n’est vraiment serein quant à sa capacité à débuter l’exercice 2021-22. Et pour cause, James Wiseman va manquer… l’entièreté de sa saison sophomore. Dague dans le coeur de la franchise californienne. Il ne réintégra le roster fanion qu’en décembre 2022.

…

Et maintenant, on fait quoi ? Chouette mise en bouche sur le début d’exercice 2022-23 avec 55 points en cinq matchs. Balancée comme ça, la stat est assez imprécise, mais c’est juste histoire de montrer qu’il peut encore jouer au basket. On n’est pas sur une inaptitude totale en sortie de coma. Bref, James Wiseman reprend ses marques puis enchaîne – fin octobre/début novembre – cinq matchs cataclysmiques : 18 points, 13 rebonds et -17 de plus/minus. Ce devrait être sa ligne sur un match, ça ne l’est pas. L’accès au cercle est laissé grand ouvert, l’intérieur commet les erreurs qu’un 2e choix de draft de 21 ans doit commencer à gommer. Vint alors le temps de la G League, deux ou trois cartons sympatoches pour la confiance, puis le retour dans le groupe de Steve Kerr à la mi-décembre. Bam, 30 points sur les Nets le 21. Re-bam, la cheville gauche tourne et Wiseman retourne pioncer à l’infirmerie. Cinq matchs manqués, quand le reverra-t-on sous le maillot des Dubs ?

La question n’est même pas « quand reverra-t-on James Wiseman sous le maillot des Dubs ? », mais plutôt « reportera-t-il le maillot des Dubs ? ». La Trade Deadline est fixée au 8 février prochain. Les Warriors sont 8e à l’Ouest et ont tout intérêt à effectuer des moves s’ils veulent être en capacité de défendre leur titre. Mais dans le Fast Break Podcast, C.J. Holmes du San Francisco Chronicle s’est montré plus optimiste que nous concernant l’avenir de James Wiseman.

« Sur la base de ce que j’entends, je n’envisage pas qu’ils fassent des mouvements. Je ne pense pas qu’ils soient prêts à abandonner James Wiseman […] Il n’a que 21 ans et les Warriors savent qu’avec eux, il est dans l’un des meilleurs systèmes de développement de joueurs en NBA. Je pense qu’au moment des Playoffs, Wiseman sera un facteur important. »

Alors, on garde le cap ? Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green vieillissent comme le bon vin. Les Warriors ont le temps de voir venir. Que ce soit James Wiseman ou Jordan Poole donc – au nouveau contrat à 35 millions de dollars la saison – Bob Myers garde son calme et met tous les petits problèmes sur le facteur jeunesse. Ça se tient. Mais si on lui propose du lourd en échange de son intérieur… Qui vivra verra.