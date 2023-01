L’ancien joueur NBA Smush Parker, retraité depuis 2018 et aujourd’hui âgé de 41 ans, pourrait se diriger prochainement vers une carrière d’arbitre. Une reconversion plus originale qu’on ne le pense chez les anciens de la Grande Ligue.

Vous vous souvenez de Parker ? Il n’est pas question ici de la légende du basket tricolore, mais d’un ancien NBAer passé notamment par les Lakers durant les années 2000. Un ancien meneur qui restera dans les mémoires pour sa mythique affinité avec Kobe Bryant, le regretté Mamba ayant ouvertement questionné l’aptitude de son coéquipier à évoluer en NBA.

Cet ancien joueur, il faut bien le dire assez médiocre, fait de nouveau parler de lui en ce début d’année 2023. Des insiders du petit monde de la Grande Ligue nous apprennent que celui qui est également passé par les Cavs, les Suns, le Heat, les Clippers et… la Mongolie, travaille à se diriger vers une après-carrière dans l’arbitrage. De quoi rester proche du monde du basket et de la NBA pour celui dont le seul titre en carrière fut une Coupe de Grèce en 2004. Pourtant, de façon assez étonnante, rares sont les joueurs à troquer les sneakers contre le sifflet une fois leur carrière sportive derrière eux.

Sur les 4 000 et quelques basketteurs qui ont eu la chance de fouler les parquets de la Grande Ligue en bientôt 76 ans d’histoire, seuls… 3 se sont reconvertis dans l’arbitrage. Parker pourrait donc se joindre prochainement à cette liste et succéder ainsi à Bernie Fryer, Leon Wood et Haywoode Workman. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure son aura d’ancien joueur NBA, en particulier sa réputation de souffre-douleur de la légende Kobe Bryant, pourrait l’impacter dans l’exercice de ses fonctions d’arbitre, notamment dans sa capacité à imposer son autorité face aux joueurs sur le terrain.

Bientôt un ancien NBAer futur arbitre ? On souhaite en tout cas bon courage à Smush Parker dans ce nouveau projet professionnel, pas des plus faciles mais qui a de quoi être très intéressant.

Source texte : Bleacher Report