Sur une série de cinq victoires consécutives malgré l’absence d’Anthony Davis, les Lakers surfent sur une bonne dynamique mais LeBron James attend toujours du renfort pour vraiment avoir une chance de jouer les premiers rôles. Pour l’instant, le manager général Rob Pelinka refuse de lâcher ses deux choix de premier tour de Draft 2027 et 2029, et ce sera probablement le cas jusqu’à la fin de la saison à moins qu’une vraie star débarque sur le marché des transferts…

“Vous savez tous ce qui devrait se passer, merde”

Depuis environ deux semaines et alors que la NBA Trade Deadline est dans un mois jour pour jour, LeBron James choisit ses moments pour envoyer des coups de pression au front office des Lakers. Le message du King est très clair : hors de question de terminer sa carrière dans une équipe médiocre, et il veut plus de soutien à Los Angeles.

LeBron James to @TheAthletic on the Lakers’ roster plans: “Y’all know what the f*** should be happening.” More here on his waning patience, how his greatness is forcing this conversation, and why he deserves more help https://t.co/Y20h9gf9jS — Sam Amick (@sam_amick) January 8, 2023

Un message qui est évidemment arrivé à l’oreille de Rob Pelinka, sauf que ce dernier refuse toujours d’hypothéquer complètement l’avenir des Lakers en conservant bien au chaud ses picks de premier tour de Draft 2027 et 2029. Ces derniers représentent aujourd’hui la meilleure monnaie d’échange pour Los Angeles, alors sauf gros coup à faire il ne semble pas enclin à les lâcher.

Quand on parle de “gros coup”, on parle de All-Star confirmé comme Zach LaVine et Bradley Beal. D’après l’insider Marc Stein, c’est uniquement pour des joueurs de ce calibre que Pelinka serait prêt à sacrifier ses choix de draft. Pas moins. Pour le dire autrement, les Lakers ne feront un transfert que si celui-ci permet à Los Angeles de vraiment jouer les premiers rôles à l’Ouest, pas juste pour renforcer “un peu” l’équipe actuelle. On peut se demander si l’arrière de Chicago et de Washington sont les bonnes cibles pour atteindre cet objectif au vu de leurs petits bobos et leur énorme contrat, mais au moins vous avez une idée du mindset actuel de Rob Pelinka.

Le problème, c’est que LaVine et Beal ne sont pas sur le marché des transferts actuellement, et rien ne dit qu’ils seront rendus disponibles dans les semaines à venir. Les Bulls de Zach vont mieux depuis quelques matchs, ce qui diminue les chances de voir Chicago tout péter pour prendre une nouvelle direction. Et du côté de Washington, ni les Wizards ni Bealou n’ont pour l’instant demandé à casser leur mariage.

Les Lakers pourraient donc attendre longtemps, quitte à sacrifier la saison actuelle. Et ça, on doute que ça plaise à LeBron…

Source texte : Marc Stein