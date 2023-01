Après l’annonce par Adrian Wojnarowski de deux semaines d’absence minimum pour Kevin Durant, les Nets ont la confirmation qu’ils devront faire sans leur leader pendant un certain temps. L’heure du vrai test est arrivée pour Jacque Vaughn, mais plus globalement pour le groupe dans son ensemble.

Une question : comment vont faire les Nets sans Kevin Durant ?

S’il est impossible d’y répondre actuellement, il reste néanmoins possible d’établir une liste des grands défis qui attendent Brooklyn dans les semaines à venir. À commencer par Jacque Vaughn. Le technicien nommé début novembre pour succéder à Steve Nash a réussi l’exploit de 1) réunir ce groupe humainement et 2) de lui faire à nouveau trouver le chemin de la victoire. Un double achievement qui vaut tous les trophées du monde, mais qui va désormais être mis au défi. Comment va-t-il appréhender une potentielle série de défaites et gérer ses troupes pour les maintenir tête haute ?

Une chose qui peut aller dans son sens ? Le calendrier. Ce dernier est plutôt clément. À noter tout de même une très grosse confrontation en antenne nationale face aux Celtics ce jeudi. Derrière ? Un déplacement chez les Warriors puis chez les Sixers dans une quinzaine de jours Un gros derby de New-York se tiendra le 28 janvier, vraie date référence, avec les Lakers pour finir le mois. Entre temps, le programme est – sur le papier – abordable : Thunder à la maison, Spurs, Suns et Utah en déplacement. Des équipes aux objectifs certes différents de ceux des Nets et au niveau actuel moindre, mais qui ne louperont clairement pas l’opportunité de taper un gros à domicile.

Entorse au genou et minimum 2 semaines out ça veut dire (1) on va voir Brooklyn sous Vaughn sans KD donc vrai 1er test pour lui, (2) comment les Nets vont jouer (3) quels résultats à l’Est (4) je pense pas que ça libère un spot au All-Star Game mais à surveiller, (5) Kyrie prime. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2023

Pour éviter cela ? Voici l’autre défi de ce groupe : compenser au mieux l’absence du boss. Kyrie Irving est en grande forme actuellement, il devra montrer qu’il sait tenir la maison. Actuellement avec des moyennes de 26 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes, le meneur en a théoriquement encore sous le capot. Il en va de même pour Ben Simmons, qui doit augmenter ses apports pour libérer son copaing du focus défensif dont il fera l’objet. Les cols bleus que sont Royce O’Neale, Nico Claxton, Seth Curry ou Joe Harris vont également devoir step up, dans la continuité de leur mois de décembre.

L’idée derrière tout cela ? Éviter de perdre la dynamique en cours. Au niveau du classement, se maintenir dans le wagon de tête incluant les Bucks et les Celtics. Les Cavaliers et les Sixers sont à l’affût juste derrière, pas question de se faire griller. La chance de Brooklyn est encore une fois le calendrier puisque sauf Philadelphie, toutes les équipes citées héritent d’un mois de janvier plutôt corsé. Confrontations contre des cadors de l’Ouest où entre elles, le plan parfait pour les voir partir à la faute et se dire qu’une défaite peut-être autorisée.

Lors de l’absence de KD la saison passée, les Nets avaient gagné 7 matchs pour 18 défaites. L’opportunité de montrer que Brooklyn est passé à la version 2.0 est sans doute très tentante pour Kai et ses potes. De notre côté? on prend le pari : 5-5 au sortir du premier mois de l’année, une casse limitée et un Kevin de retour rapidement pour faire du sale… les Nets signent tout de suite ?

Ces Nets sont face au premier mur de leur saison. L’objectif, réussir à le grimper, coûte que coûte. Jacque Vaughn a déjà fait des miracles en réunissante sa troupe, il doit désormais montrer qu’il est l’homme de toutes les situations dans le quartier le plus branché de la Big Apple.

Source : ESPN