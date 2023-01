Absent des terrains depuis mi-décembre à cause d’un vilain bobo au pied, Anthony Davis n’est pas encore opérationnel pour retrouver ses copains des Lakers. On vient néanmoins d’avoir une update, et on peut commencer à se projeter concernant le futur retour d’AD.

C’est Dave McMenamin d’ESPN qui a lâché deux-trois infos sur la rééducation du monosourcil le plus célèbre de la Los Angeles. Si l’on en croit l’insider, qui couvre les Lakers H24, AD est sur le point de passer la vitesse supérieure dans sa rééducation pour une fracture de fatigue au pied droit. Et alors que la douleur continue de diminuer, visiblement ça viserait fin janvier/début février pour un retour sur les parquets.

New story: Lakers star big man Anthony Davis will begin the ramp-up process this week to work towards a return, league sources told ESPN. There’s optimism he could be back in the lineup within a couple of weeks https://t.co/8GOqqIttzy — Dave McMenamin (@mcten) January 9, 2023

Comme on n’est pas médecin ni kiné, on vous passe les détails sur le côté purement anatomique de la rééduc. Ce qu’on peut retenir par contre, c’est qu’Anthony Davis et les Lakers espèrent que la durée restante du processus ne dépasse pas deux semaines, pour ensuite véritablement envisager un retour sur les parquets.

En attendant ce fameux retour, les Lakers vont essayer de surfer sur la belle dynamique actuelle, eux qui sont sur cinq victoires de suite derrière le nouveau Big Three composé de LeBron James et… le duo Dennis Schroder – Thomas Bryant (aucune blague dans la phrase). Une série qui a permis à Los Angeles de se rapprocher très sérieusement de la dixième place à l’Ouest avec un bilan global de 19 victoires – 21 défaites, et qui donne de l’espoir pour la suite dans la Cité des Anges.

Surtout si Anthony Davis revient en jouant avec le même niveau de MVP qu’avant sa blessure…

_____

Source texte : ESPN