Anthony Davis de retour… ce soir face au Heat ? Après enquête approfondie de nos services, ça devrait faire du bien aux Lakers

Après seize matchs loupés suite à une blessure au genou contractée le 18 décembre dernier face aux Wolves, Anthony Davis pourrait faire son retour ce soir face au Heat. C’est pas une bonne nouvelle pour les Lakers ça, c’est une PU*AIN de bonne nouvelle pour les Lakers.

Ses 23,3 points, 9,9 rebonds et 2 contres de moyenne cette saison ne sont rien comparés à la réelle upgrade que s’apprête à offrir Anthony Davis aux Lakers. Seize matchs loupés par l’Unibrow depuis un peu plus d’un mois, seize matchs et neuf défaites au cœur d’une période où la défense des hommes de Frank Vogel a été – entre autres – salement mis sur le devant de la scène. Le retour dans le game de l’un des cinq meilleurs défenseurs de la Ligue depuis dix ans changera-t-il la solidité défensive du groupe ? Vous avez trois dixièmes de seconde pour répondre. En l’absence d’AD LeBron James a parfois du jouer poste 5, avec réussite mais là n’est pas la question, Stanley Johnson a bouché quelques trous de manière très efficace et on le félicite, mais le patron est de retour et dès ce soir (en attente de confirmation) ce ne sera donc plus DU TOUT la même limonade pour ceux qui tenteront d’atteindre le cercle des Lakers en sifflant.

Un retour qui sera probablement accueilli avec soulagement par un LeBron James qui n’en finit plus de tout faire, partout et tout le temps et qui va forcément (c’est mathématique) avoir besoin de souffler un jour, un retour qui donnera de nouveau l’occasion de voir à l’œuvre le Big Three Westbrook / LeBron / AD, tout de même autrement plus sexy que le Big Truite Westbrouf / LeBron / Monk. Il était temps, il était temps car pour l’heure les Lakers sont englués dans le ventre mou de la Conférence Ouest et ce n’est clairement pas leur place, et AD pourra en tout cas préchauffer tranquillement jusqu’au All-Star Game avec un menu des plus appétissants, avant de glisser tranquillement vers la rampe de lancement des Playoffs.

Bam Adebayo pour commencer, probablement quelques barres de rire face à la raquette des Nets mercredi, un gros choc face à Joel Embiid et de nouveau des hurlements dans la peinture des Hornets, puis les Hawks, les Blazers, les Clippers et les Knicks qui pourraient servir d’en-cas avant un triptyque Bucks / Warriors / Jazz intéressant juste avant la coupure du All-Star Game, voilà donc le programme de la bête pour les vingt prochains jours. Probablement quelques restrictions de minutes pour commencer avant la montée en puissance et un petit 42/19/6/4/4 qui nous tombera dessus sans qu’on s’y attende (au hasard, les Blazers) et des Lakers qui vont en tout cas retrouver une force de frappe incroyable pour épauler un LeBron beaucoup trop fort mais surtout beaucoup trop seul depuis des semaines.

C.J. McCollum pour les Blazers, Bam Adebayo pour le Heat, Clint Capela pour les Hawks ou Kyrie pour les Nets, ce mois de janvier est celui des retours en grâce, mais aucun de ceux cités ne devraient avoir autant d’influence que celui d’Anthony Davis pour les Lakers. On a rien contre DeAndre Jordan et Dwight Howard hein, vraiment, c’est juste qu’ils sont rincés en fait, vraiment.