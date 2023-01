Six rencontres au programme de cette nuit, dont un Celtics – Bulls qui aura de quoi ravir les amateurs de TTFL. Mais aussi un Nuggets – Lakers de derrière les fagots pour les couches-très-tards ou les lève-très-tôt . C’est parti pour votre dose nocturne de NBA.

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Pelicans

Wizards – Pelicans 1h30 : Celtics – Bulls

Celtics – Bulls 1h30 : Knicks – Bucks

Knicks – Bucks 2h : Grizzlies – Spurs

Grizzlies – Spurs 3h : Nuggets – Lakers

Nuggets – Lakers 4h : Kings – Magic

# À NE PAS MANQUER

Parce qu’on vous aime, et qu’on ne veut vraiment que votre bonheur, on vous recommande ce sympathique Celtics – Bulls à mater avec du pop-corn. Jayson Tatum, Jaylen Brown, DeMar DeRozan et Zach LaVine présents tous les quatre sur un parquet, c’est effectivement pas mal si on est amateur de pyrotechnie. Car oui, du haut de ces lance-flammes, 107,7 points de moyenne cette saison nous contemplent. Les Celtics sont premiers de l’Est. En face, les Bulls sont en mode remontada et aiment toujours autant se sublimer face aux gros de l’Est, les Nets en savent quelque chose. Vous l’aurez compris, le contexte de base se prête à un match hautement prolifique au scoring. Pas encore convaincus ? Et bien on vous annonce qu’Alex Caruso et Marcus Smart sont incertains, de quoi faire bien baisser le niveau d’intensité défensive. On espère pour vous qu’au moins l’un des quatre gugus des lignes extérieures est dispo en TTFL. Tous ceux pour qui ça n’est pas le cas, on vous invite à rassembler vos larmes pour tenter ensemble d’éteindre l’incendie au TD Garden en fin de soirée. Eh oui, il n’y a pas que dans les 80’s qu’une confrontation entre les Taureaux et les Irlandais peut être synonyme de feuilles de stats bien remplies.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Zion Williamson toujours out, Brandon Ingram pas encore revenu, est-ce qu’on ne partirait pas sur un petit duel d’intérieurs des Pays baltes entre Jonas Valanciunas et Kristaps Porzingis à l’occasion de Wizard – Pels ?.

à l’occasion de Wizard – Pels ?. Toujours pas de Khris Middleton du côté des Bucks, et vraisemblablement pas de R.J. Barrett côté Knicks. Spectateurs et spectatrices du MSG, voici votre duel du soir entre Giannis Antetokounmpo et Julius Randle.

Ja Morant et Devin Vassell out, Keldon Johnson incertain, heureusement qu’il reste le duel des Jones (Tyus et Tre) pour pimenter un peu ce Grizzlies – Spurs. On parle des vrais Jones, n’en déplaise au trio amateur de burgers et de chicken.

On espère que le service évènementiel des Spurs a prévu quelque chose pour rendre hommage à Danny Green, acteur majeur du sacre de 2014, qui sera en ville sous le maillot costume des Grizzlies ce soir.

costume des Grizzlies ce soir. En pleine reprise d’altitude au classement – 5 wins de suite, onzièmes de l’Ouest à une victoire du play-in tournament -, les Lakers prennent de la hauteur dans tous les sens du terme ce soir en se déplaçant à Denver. Attention cependant, toujours pas d’Anthony Davis en vue, et LeBron James n’est pas encore sûr de jouer.

Nikola Jokic. Pas besoin d’en dire plus.

Kings – Magic en avant-première des Finales 2027, vous l’aurez lu ici en premier.

Beaucoup de beaux duels au programme ce soir, vous l’aurez certainement bien compris. L’immanquable est à 1h30, alors c’est la classique : café, réveil… et à tout à l’heure !

