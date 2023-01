Alors que plusieurs franchises ont déjà fait ce qu’il fallait pour essayer de se positionner au mieux dans la course au phénomène français Victor Wembanyama, d’autres équipes NBA pourraient s’ajouter à la liste avec la trade deadline qui approche. D’autres équipes comme les Raptors par exemple, même si d’après les dernières rumeurs ils ne sont pas vendeurs…

La franchise de Toronto fait partie des équipes les plus intéressantes à suivre en amont de la date limite des transferts le 9 février prochain. Pourquoi ? Parce qu’elle se retrouve actuellement dans un genre de no-man’s land, où elle n’est pas très loin d’une place qualificative pour le play-in tournament (et donc les Playoffs) mais pas très loin non plus du fond du classement avec un bilan de 17 victoires – 23 défaites et une 12e place à l’Est. Le genre de situation où un manager culotté comme Masai Ujiri peut très bien décider de tout casser pour remettre sa franchise dans une nouvelle direction clairement établie.

Surtout quand vous avez d’excellents éléments à transférer.

Surtout quand il y a le meilleur prospect all-time à récupérer.

“The singular greatest prospect in NBA history.” Why NBA teams are tanking for Victor Wembanyama — and why some Raptors fans are already calling on the struggling team to join them.https://t.co/3nFotQKciS — Toronto Star Sports (@StarSports) January 5, 2023

Sauf que selon l’insider Marc Stein, ce n’est pas vraiment le plan de l’équipe canadienne à l’heure de ces lignes. En effet, aucun projet destruction à Toronto ne serait prévu d’ici à la prochaine trade deadline.

Si Gary Trent Jr., étant donné sa situation contractuelle, pourrait aller voir ailleurs et qu’on attend de voir ce qu’il va se passer avec Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby sont toujours solidement dans les plans de Masai Ujiri. Selon Stein, il faudrait une “très grosse contrepartie” pour voir les Raptors s’en séparer. Le fait que les Dinos possèdent actuellement 8,2% de chances de décrocher le first pick à la Draft 2023 (contre 14% pour les équipes au pire bilan NBA) peut également pousser Toronto à conserver sa ligne de conduite.

Tanker pour Wemby, cela ne semble donc pas être le délire d’Ujiri. On va tout de même garder un œil attentif sur Toronto lors du mois à venir, mais ne vous attendez pas à de gros blockbusters comme on pouvait l’imaginer…

Source texte : Marc Stein