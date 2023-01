Fred VanVleet dément avoir reçu une offre de prolongation des Raptors

Pour beaucoup ce ne sera pas étonnant. Pour d’autres, la loyauté mérite que l’on y mette la forme et qu’ainsi les Raptors proposent un nouveau contrat à Fred VanVleet. Mais tout n’est pas aussi simple. L’affaire ne se résumé pas qu’à « Je t’aime moi non plus ». Développons.

« On ne m’a jamais fait d’offre formelle ». Le propos est clair comme de l’eau de roche, un côté ne dirait pas forcément non pendant que l’autre, pour l’instant, ne dit rien.

Pour autant, il est vital – oui vital – de ne pas commencer à crier au râteau. Les Raptors n’ont fait aucune offre de prolongation à leur meneur All-Star. Samedi dernier, c’est Josh Lewenberg de TSN qui révélait les coulisses des discussions estivales entre Fred VanVleet et la direction canadienne. Le journaliste parlait d’une offre de 114 millions sur quatre ans, refusée par Frédo la fripouille ! Étonnant ça. S’asseoir sur 28,5 millions de dollars par saison quand on n’a pas forcément la capacité à être n°2/1 avec régularité d’une équipe de Playoffs, c’est culotté. Tellement culotté que c’était faux. « Je comprends que nous sommes dans une ère où l’on prend deux phrases d’un article pour en faire un tweet. Et puis tout d’un coup, je reçois 300 messages la nuit dernière disant que j’ai refusé 114 millions, ce qui n’est pas le cas ». Bim, la bastos tirée par FVV en direction des chicots de Josh Lewenberg. On voit beaucoup ça dans le sport européen, les démentis et contre-attaques. Plus rarement en NBA.

Mais la situation est quand même… centrale. L’avenir d’une franchise est en jeu. Fred VanVleet, l’un des gros artisans du titre en 2019, Mr. sortie de banc à l’époque, est aujourd’hui l’option offensive n°2 des Raptors. Pas le franchise player – par respect pour Pascal Siakam, gigantesque cette saison – mais une silhouette importantissime dans le groupe de Nick Nurse. Taulière. Maitresse de maison. Et du coup ? Cela vaut-il vraiment le coup de balancer des grosses liasses pour prolonger un exemple de fidélité qui embouteillera probablement la masse salariale ? On l’apprécie à 22 millions la saison notre Fred VanVleet (et encore que, certains auraient leur mot à dire). Mais si le tarif augmente, dans l’année de ses 29 ans, alors qu’il est en difficulté sur le plan sportif avec seulement 38% de réussite au tir, Masai Ujiri risque de conserver un ami au prix de milliers d’ennemis.

Rien ne presse donc. Laissons le basket-ball faire son chemin. Puisse Fred VanVleet retrouver ses standards de la saison passée, et puisse la direction des Raptors peser le pour et le contre, prendre le temps de la réflexion, brainstormer, se réunir autour d’un même enjeu, d’une seule controverse, et balancer ce fumier à Memphis en échange de Dillon Brooks et Danny Green.

« Il n’y a pas d’urgence. Je peux encore signer l’extension. Jusqu’à la fin de la saison. J’ai aussi une option de joueur dans mon contrat cet été. Nous pourrons nous en occuper à la fin de la saison. Et aussi, je suis sur les livres pour l’année prochaine, alors croyez-moi sur parole. » – Fred VanVleet