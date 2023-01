Les Nets sans Kevin Durant, ça donne quoi niveau résultats ?

Kevin Durant a été touché au genou cette nuit face au Heat et est sorti blessé. Au regard des images, une blessure potentiellement grave est à craindre du côté des Nets, ce qui contraindrait les joueurs de Jacque Vaughn à se passer plus ou moins longtemps de leur franchise player. Mais au fait, les Nets avec et sans KD, ça donne quels résultats ?

C’est l’info principale de la nuit du côté de Brooklyn, et même de toute la NBA. Kevin Durant est sorti blessé au genou lors de la rencontre face à Miami. Le front office des Nets redoute une longue absence du Slim Reaper. D’autant qu’à 34 ans et avec un dossier médical déjà bien lourd, l’incertitude demeure quant à l’état physique de KD à son retour.

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play. Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 9, 2023

Pourtant, les Nets sont habitués à faire sans Durant depuis son arrivée dans la Grosse Pomme. Pour rappel, le triple champion olympique a signé à l’intersaison 2019 auréolé d’un three-peat avec les Warriors avec un tendon d’Achille fraîchement rompu. Son exercice 2019-20 fut évidemment blanc. Le MVP des Finales 2017 et 2018 avait fait son retour dès le début de la saison suivante, mais ses deux premiers exercices pleins sous le maillot de Brooklyn… ne le furent pas vraiment : 37 rencontres manquées en 2020-21, 27 en 2021-22. Cette saison était la bonne, KD évoluait jusqu’alors à un niveau MVP (29,7 points à 55,9% d’adresse dont 37,6% depuis le Brooklyn Bridge), n’avait manqué qu’une seule rencontre, et en manquera malheureusement d’autres sur les semaines (mois?) à venir.

Mais du coup, à quoi ressemblent ces Nets sans leur franchise player ?

Lors de la saison 2019-20 conclue dans la bulle d’Orlando, sans Durant donc, mais aussi sans Kyrie Irving qui enchaîne également les matchs manqués sur blessure, l’équipe menée par Jarrett Allen et Spencer Dinwiddie termine avec un bilan de 35 victoires pour 37 défaites. Fou, coup de bail au premier tour des Playoffs par les Raptors. En 2020-21, les Nets pourront compter sur un Kyrie moins absent, mais aussi sur l’arrivée de James Harden en janvier : bilan de 25-12 sans KD. Ce fut plus compliqué la saison passée. Sans Uncle Drew, absent pour cause de “non vaccin”, ni The Beard, reparti à la deadline, Brooklyn soustrait de Kevin Durant donnait 7 victoires pour 18 défaites. Au total, depuis l’arrivée de Kevin Durant à New York, le bilan des Nets sans lui s’élève à 67 victoires pour 67 défaites, soit une égalité parfaite. Mais ça fait surtout beaucoup de rencontre manquées pour la superstar.

Vous l’aurez compris, sans leur franchise player, les Nets connaissent des fortunes diverses et variées. Pour la probable édition 2022-23 de la série de matchs manqués par KD sur blessure, les hommes de Jacque Vaughn pourront au moins compter sur un Irving incandescent… quand il est concentré sur le basket, ainsi qu’un Nic Claxton qui tient à bout de bras la défense de Brooklyn. En revanche, ils auront besoin que Ben Simmons redevienne Ben Simmons, que Joe Harris retrouve ses meilleurs pourcentages en carrière et que Royce O’Neale soit décisif autrement qu’en rentrant des tip-in dans le money time. En effet, si les role players des Nets sont loin de réaliser une saison déshonorante, l’impact d’un joueur comme Kevin Durant ne se remplace pas d’un claquement de doigts.

Source texte : Basketball Reference / NBA