Mi-saison oblige, il est l’heure de faire un premier bilan global dans la course aux trophées NBA ! Vous pouvez évidemment suivre toute l’avancée de ces compétitions dans la compétition chaque mois, mais rien de mieux qu’un petit résumé synthétique pour mettre tout le monde au point. Allez, c’est parti !

Nikola Jokic Luka Doncic Jayson Tatum

Le trophée de MVP, ou plutôt de MVPic, possède un très fort accent balkanique à l’heure où ces lignes sont écrites. Leader de l’équipe qui trône au sommet de la conférence Ouest, Nikola Jokic est actuellement en tête de la course. Régularité, victoire, soirées de très haut niveau. La totale. Il est suivi de près par Luka Doncic, qui vient d’achever un mois de décembre exceptionnel sur le plan individuel. Collectivement ? Les Mavericks sont paumés sans lui. Leur quatrième place fait un peu tâche dans son dossier, mais une hausse des résultats pourrait permettre à Lulu d’aller regarder Nikola droit dans les yeux. Le joueur restant du podium ? Jayson Tatum. Le chef de file des Celtics est impressionnant et son équipe aussi, mais les deux autres malades le sont encore plus individuellement. Il faut maintenir le cap et encore jouer plus dur pour continuer à croire en ses chances ! Petite dédicace à Kevin Durant et Joel Embiid, qui font du sale mais qui n’arrivent pas à craquer notre top 3.

Shai Gilgeous-Alexander Tyrese Haliburton Lauri Markkanen

Dans une course qui semble être sérieusement dominée par Shai Gilgeous-Alexander à la mi-saison, la concurrence reste rude et on ne peut pas dire que c’est déjà terminé pour le phénomène du Thunder ! On pense évidemment à Tyrese Haliburton et Lauri Markkanen, deux probables All-Stars cette saison, mais aussi à Anfernee Simons et Bol Bol qui ont très sérieusement progressé en l’espace de quelques mois. Ceci étant dit, le volant est aujourd’hui entre les mains du 5ème meilleur scoreur de la NBA cette saison, l’équation c’est SGA = MIP.

Malcolm Brogdon Bennedict Mathurin Russell Westbrook

Intouchable Malcom Brogdon. Chef du banc des Celtics, l’homme règne sans partage sur le classement et la conférence Est. Le genre de joueur qui vous permet de reposer Jayson Tatum et Jaylen Brown sans verser de goutte de sueur. Rappelons aussi que Malcolm est très proche du 50/40/90 au tir, faut-il en dire plus ? Il est en tout cas suivi par Bennedict Mathurin. Royal chez les Pacers, le rookie est impeccable en sortie de banc, pas de bavure au sein du équipe qui roule étonnement bien. Russell Westbrook boucle le classement, merci les belles performances pour aider les Lakers sur leur jolie série de victoires en cours. On pense également à Tyus Jones et Bones Hyland, qui apportent très fort en second unit pour les deux formations en tête de la conférence Ouest.

Paolo Banchero Bennedict Mathurin Jaden Ivey

La dictature porte un nom, et elle s’appelle Paolo Banchero. L’homme fort du Magic navigue presque seul dans la course au titre de meilleur néophyte de NBA. Un jeu de daron de la ligue, sans pression aucune. Il est suivi par Bennedict Mathurin, comme l’impression d’avoir déjà lu ce nom quelque part tiens. Keegan Murray et Jalen Williams font aussi respectivement du sale avec les Kings et le Thunder, mais la troisième place du podium revient bien à Jaden Ivey, en forme du côté de Detroit. Toujours est-il qu’en matière de rookie, tout se conjugue au sens Bancheresque du terme actuellement.

Brook Lopez Evan Mobley Jaren Jackson Jr.

L’homme a tout faire, l’homme qui s’est réinventé pour passer du costume de scoreur chez les Nets à celui de patron de la défense des Bucks. Modèle de renouvellement, Brook est aujourd’hui en tête d’une course où le talonnent pourtant de sérieux concurrents. Dans son rétro ? Evan Mobley. Un garçon qui vous file tout de suite l’envie de dévier votre course vers l’arceau lorsqu’il se pointe. Dernier nom du trio ? Jaren Jackson Jr, maître de la protection de cercle chez les dynamiques Grizzlies. Mention spéciale à Bam Adebayo et OG Anunoby, gros boulot effectué mais encore à faire pour espérer craquer le podium dans les prochaines semaines.

Taylor Jenkins Joe Mazzulla Willie Green

Qui d’autre que le chef de meute des Oursons pour être en tête de ce classement ? Les Grizzlies n’ont qu’une envie : retourner en Playoffs et enfin passer ce cap des demi-finales de conférence. Taylor Jenkins gère la bande d’une main de maître, tout comme la course pour ce trophée. Derrière lui ? Joe Mazzulla, qui nous aurait presque fait oublier que les Celtics étaient coachés par Ime Udoka la saison passée. Willie Green et les Pelicans font un boulot fantastique pour compléter le tiercé, mais n’oublions pas les Nets ressucités par Jacque Vaughn en décembre, qui pourraient permettre au technicien de Brooklyn de vite faire son entrée sur le podium si la bonne dynamique venait à durer.

Source : ESPN