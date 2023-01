Le DPOY Ranking, c’est ce classement dans lequel on peut apprécier depuis une demi-douzaine d’années la présence d’un immense Français, Rudy Gobert, déjà triplement récompensé. C’est le classement dans lequel vous retrouvez des noms pas forcément en haut de l’affiche toutes les nuits. Par contre, c’est le classement dans lequel vous retrouverez, le plus souvent, le nom de mecs qui font gagner leur équipe. Qui la font gagner par leur défense, près ou loin du ballon. Allez, bonne lecture et défense d’entrer sans autorisation, sous peine de vous faire mordre.

(Stats arrêtées au 5 janvier)

#10 Luguentz Dort

Difficile de mettre le jeune arrière canadien plus haut dans ce ranking car son équipe prend tout de même des wagons de points tous les soirs. Néanmoins, Luguentz Dort reste en bugne à bugne l’un des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue, à savoir ce mec que vous enverrez automatiquement sur la machine à scorer adverse, machine à scorer qui bien souvent d’ailleurs se grippe quand elle croise le petit Lu. Petit Lu l’est, mais quel bloc par contre, quel morceau, et celui qui s’était fait un nom en rentrant dans la tête de James Harden en Playoffs il y a de cela trois ans continue depuis son chantier, chaque soir, et ce ne sont ni Bradley Beal, ni Luka Doncic ni Shai Gilgeous-Alexander qui vous diront le contraire.

Stats 2022-23 : 4,2 rebonds et 1,1 steal, Thunder onzième meilleure équipe NBA au rating défensif

#9 Marcus Smart

Le meilleur défenseur de NBA en 2021-22 est toujours l’un des meilleurs spécialistes de la Ligue, mais cette saison sa domination dans sa partie de terrain semble moins impressionnante. Un début d’explication ? Peut-être car le rouleau compresseur de Boston cette saison est une arme globale, et que les C’s sont tellement forts en attaque qu’ils n’ont même plus besoin de se mettre le cul par terre en défense. Quoiqu’il en soit le pitbull continue de mordre, mais moins que la saison passée, et surtout moins que d’autres profils d’enragés plus méritants.

Stats 2022-23 : 3,st un 4 rebonds et 1,3 steal, Celtics dixième meilleure équipe NBA au rating défensif

#8 Aaron Gordon

Si les Nuggets prennent des valises de pions, la présence d’Aaron Gordon dans ce ranking n’a pourtant rien d’illogique. Un illustre personnage du paysage médiatique basket français a dit un jour “le DPOY Ranking, faut regarder les matchs”, et dans le cas de l’intérieur de Denver cette phrase prend tout son sens. Aaron Gordon cette saison, c’est celui qui se sacrifie, au même titre que des Bruce Brown voire Kentavious Caldwell-Pope, mais c’est celui dont les sacrifices semblent les plus utiles. Nikola Jokic s’occupe de claquer des grands 45/18/14 à 130% au tir, mais parfois, c’est bel et bien le 22/11 d’AG qui fait gagner les Nuggets. Un passage en force provoqué, une ligne de passe coupée, ça monte droit comme un I pour arrêter les kangourous adverses… bref Aaron montre plus que jamais qu’il est plus qu’un dunkeur, plus qu’un mec qui voudrait shooter, plus qu’un mec qui aime se la coller le dimanche au bar à chicha. Cette saison ? Monsieur est le deuxième joueur le plus important de la meilleure équipe de l’Ouest, pas mal non ?

Stats 2022-23 : 6,9 rebonds, 1 steal et 0,8 contre

#7 Joel Embiid

Quand on pense à Joel Embiid on pense souvent au meilleur scoreur de la Ligue, au candidat MVP, ou encore à un mec incapable de trouver le service passeport de a préfecture de Pennsylvanie. Mais n’oublions pas que dans le même temps, ce bon Jojo reste l’un des pivots les plus rudes de la Ligue, l’un des plus durs à attaquer, l’une de ces superstars qui n’ont jamais peur du carton, malgré les antécédents costauds du garçon chez le toubib. Cette saison les Sixers ont mis quelques semaines à se mettre en route, ils ont du faire facee à quelques absences, mais désormais ça gagne, ça gagne beaucoup, ça gagne notamment car ça défend, et ça défend grâce à Joel Embiid. Schéma simple, et là encore… quand on regarde les matchs on le sait, on le voit, le commun des mortels n’attaque pas le cercle de la même manière quand le pivot de Philly est dessous. Remettons donc l’église au centre du village, Joel Embiid est un candidat MVP, mais c’est également un candidat DPOY.

Stats 2022-23 : 9,8 rebonds et 1,7 contre, Sixers deuxième meilleure équipe NBA aux points encaissés et troisième au rating défensif

# 6 Nicolas Claxton

“Honnêtement, je sens que je suis l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je sens que je devrais être en haut de la discussion pour le DPOY. Je sens que je n’ai pas le respect que je mérite. On gagne, j’ai de bonnes stats (2,5 contres de moyenne cette saison, ndlr), je protége le cercle, je peux défendre les cinq postes.”

Est-ce que Nic Claxton a tout dit ? Pas loin. Et là où ça devient intéressant, c’est qu’on est assez d’accord avec lui. La défaite des Nets avant-hier face aux Bulls n’a pas affecté la belle forme actuelle de la franchise, et si Brooklyn est quasi imbattable depuis un mois ce n’est pas uniquement grâce aux perfs du duo KD / Kyrie mais aussi grâce à ces petites (grandes) mains du collectif, les Royce O’Neale, Ben Simmons, Watanabe, Warren, Curry, Harris and co., et donc ce grand machin de Nic Claxton, nouveau distributeur de crêpes officiel de la ville. A 23 ans le pivot longiligne fait partie des meubles de Jacques Vaughn, repousse les assauts des attaquants à grands coups de gifles, et les résultats de son équipe + sa progression actuelle pourraient bien le rapprocher du podium le mois prochain. On parie ?

Stats 2022-23 : 8,3 rebonds, 0,8 steal et 2,5 contres, Nets septième meilleure équipe NBA aux points encaissés et huitième au rating défensif

.#5 Bam Adebayo

Chaque année il est là, à stationner non loin du podium, non loin du trophée. Bam a rejoint il y a bientôt six ans une institution défensive, il l’a rejoint car lui-même présentait des garanties dans sa partie de terrain, dans un premier temps. Qui ne se souvient pas de cet INCROYABLE contre sur Jayson Tatum lors des finales de conférence 2020, l’un des plus beaux de l’histoire hein, une action qui symbolise presque à elle seule ce que représente Bam en défense. Cette saison on prend les mêmes, on recommence et on défend son cercle, le tout en collant un career high à la moyenne de points marqués mais ça on s’en fout, mais la simple présence du grand dans la raquette de Miami, son intelligence et son corps d’arbre aussi, suffisent à faire de Bam Edrice un candidat légitime au trophée de DPOY. Quelques victoires de plus, un Top… 4 à l’Est et on en reparle ?

Stats 2022-23 : 9,9 rebonds, 1 steal et 0,7 contre, Heat troisième meilleure équipe NBA aux points encaissés et septième au rating défensif

#4 Jaren Jackson Jr.

Il arrive. Prenez peur, il arrive. Candidature paradoxale pour la liane des Grizzlies, déjà car JJJ n’a joué que la moitié des matchs de son équipe, environ. Ça tient à augmenter mais, pour l’instant en tout cas, difficile de le mettre plus haut dans ce ranking. Autre “détail” non-négligeable, qui le poursuit depuis pas mal d’années : les fautes. Super énervant le bougre. On se souvient par exemple du Christmas Day, lors duquel Triple J avait été ciblé par la malice (le vice) de Draymond Green, ou encore de matchs, de mémoire, face à Denver ou Philly, lors desquels la gestion des fautes de l’intérieur a conditionné le match de son équipe. Trop naïf, très souvent ciblé car les vrais savent, mais pour revenir dans le positif rappelons tout de même que le gamin est tout de même le meilleur contreur de la Ligue grâce à un combo élasticité / sens du timing quasi inégalable aujourd’hui et que son équipe possède cette saison… la meilleure défense de NBA. L’heure d’ailleurs d’adresser un énorme big up à ce voyou de Dillon Brooks, qui serait probablement à la place de son coéquipier si ce dernier avait tardé à revenir dans le game. Car plus qu’un DPOY en puissance, c’est un véritable duo qui porte les Oursons en défense cette saison.

Stats 2022-23 : 6,1 rebonds, 1,1 steal et 3,2 contres, Grizzlies huitième meilleure équipe NBA aux points encaissés et première au rating défensif

#3 Evan Mobley

5 novembre 2022. 11 points, 8 rebonds et 8 contres face aux Pistons. Personne n’en a parlé. Evan Mobley a 21 ans. Il a 21 ans et il est le leader défensif de… la meilleure défense de NBA. Comment dire. Tim Duncan ? Peut-être bien ouais. Incroyable cette saison car aussi discret qu’efficace, et comme les résultats collectifs suivent, disons qu’on ne peut que s’incliner devant la solidité d’un gamin qui, à son âge, devrait plutôt écumer les Springbreak que les parquets. Podium, obligé, car le poste 4 des Cleveland a déjà poussé le bouchon si loin que chaque soir ses perfs n’étonnent plus personne, et que son association avec Jarrett Allen, lui aussi méritant, file des nausées à à peu près tous les intérieurs de NBA. Et dire qu’il n’est peut-être qu’à 20%.

Stats 2022-23 : 8,9 rebonds, 0,8 steal et 1,3 contre, Cavs meilleure équipe NBA aux points encaissés et deuxième au rating défensif

#2 OG Anunoby

Il était le leader de notre premier ranking de la saison, il redescend d’une place mais ça ne veut pas dire qu’il a arrêté de mettre des verrous partout où il passe. Toujours meilleur intercepteur de la Ligue, OG reste cet espèce de mutant capable de défendre les cinq postes, ce mec qui te promet l’enfer à l’entre-deux et qui te le fait vivre pendant 40 minutes. Enfin pas vraiment à toi hein, mais par contre Ja Morant ou Donovan Mitchell peuvent en témoigner récemment. Jamais rassasié, ne manque plus que la bave aux lèvres car on sent clairement OG investi d’une mission cette saison, lui qui a fait de ce trophée, on le rappelle, l’un de ses objectifs de 2023. Continue garçon, t’en es pas loin, mais alors pas loin du tout.

Stats 2022-23 : 5,8 rebonds, 2,2 steals et 0,8 contre, Raptors dixième meilleure équipe NBA aux points encaissés

#1 Brook Lopez

A quelques centimètres seulement, car aujourd’hui c’est à un pivot immense que l’on va plutôt filer la médaille. Un mec qui reste à ce jour, ouvrez grand les yeux, le meilleur scoreur de l’histoire des Nets, et qui a depuis entamé une déconstruction totale de son jeu pour devenir 1) un sniper quasi unidimensionnel et 2) un sniper doublé d’un défenseur d’exception. Sur le podium des meilleurs contreurs de la Ligue, Brook forme avec Giannis (qui mériterait limite sa place sur ce podium) un frontcourt synonyme d’enfer pour les attaquants, et on ne compte même plus les mecs qui sont venus se faire cueillir par l’immense gitan après avoir combattu avec le Freak. Ici la science défensive est mise en avant, mais c’est davantage cette carrière tellement bien menée qui nous hallucine, la carrière d’un mec qui a su se reconstruire selon les besoins de son époque et qui est aujourd’hui l’un des meilleurs défenseurs de NBA après avoir été l’un de ses meilleurs attaquants. Et ça, mine de rien, c’est pas donné à tous les cerveaux.

Stats 2022-23 : 6,2 rebonds et 2,7 contres, Bucks sixième meilleure équipe NBA aux points encaissés et quatrième au rating défensif

Sources : basketreference et ESPN