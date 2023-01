Après deux matchs passés en civil sur le banc, Théo Maledon vient de voir la décision tomber : Les Hornets ont décidé de le renvoyer en G-League. Une décision qui intervient alors que le meneur tricolore a déjà joué 35 des 50 matchs NBA autorisés par son two-way contract. Comme situation, on a quand même vu mieux.

L’atmosphère n’est pas au beau fixe dans le ciel de Théo Maledon. Deux dernières rencontres des Hornets passer à fixer le terrain sans pouvoir y entrer, et l’annonce aujourd’hui de son renvoi en G-League avec le Swarm de Greensboro, l’équipe affiliée à Charlotte. Un choix certainement calculé par la franchise : Maledon a joué 35 matchs NBA cette saison, sur les 50 que son contrat autorise.

L’envie de préserver au maximum le Frenchie pour de futurs matchs ? Sans doute que oui, puisqu’avec les pépins physiques qui ont privé LaMelo Ball de basket durant tout le mois de décembre, les Frelons ont sans doute envie de s’accorder une certaine longueur de banc sur le poste 1. Bien sûr, les statistiques de Maledon cette saison ne sont pas celles d’un LaMelo, puisqu’il tourne à 5,5 points, 2,4 rebonds et 2,5 passes, pour 40,8% de réussite au tir dont 32,3% à trois-points. Il s’agit juste pour les Hornets d’avoir un renfort capable de pouvoir créer le jeu sans flancher, ce que Théo parvient aujourd’hui à faire sans trop de problème.

The @hornets have transferred Théo Maledon to the Swarm. He will join the team in advance of the road trip to Delaware. pic.twitter.com/xxYjG2Ym3m — Greensboro Swarm (@greensboroswarm) January 5, 2023

Mais alors, pourquoi ne pas lui signer de contrat ? Ce serait effectivement logique, puisqu’avec 35 matchs joués, Théo Maledon est dans le top 6 des assidus de la franchise. Le problème se situe plutôt au niveau économique, puisque les Hornets n’ont pas les moyens d’offrir un contrat au jeune garçon sans rentrer dans la luxury tax. Ce qui bloque notamment ? Les 8,8 millions de dollars que la franchise doit encore payer à Nicolas Batum, libéré en 2020. Oh le coup du sort.

Autre raison ? Le retour de Dennis Smith Jr sur la mène, après un mois et demi d’absence. On parlait de longueur de banc juste au dessus, voilà que DSJ peut lui aussi venir donner des minutes pour faire souffler LaMelo. Gros avantage de Dennis sur Théo ? Il possède lui un contrat, qui sera certes expiré en juin et qui ne vaut qu’un peu plus d’un million de dollars, mais qui le rend plus embêtant à bouger pour la direction.

Le principal espoir pour Théo Maledon donc ? Que les Hornets bougent deux trois cases du groupe en février et que cela libère éventuellement de la place dans la masse salariale de l’équipe et qu’un contrat minimum soit financièrement possible. En attendant, direction Greensboro pour continuer le grind jusqu’à ce que Steve Clifford face à nouveau appel à lui.

Source : Greensboro Swarm