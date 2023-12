C’est la mauvaise nouvelle de la nuit pour la France du basket. Théo Maledon a été coupé par les Hornets, et si vous ne saviez pas qu’il était aux Hornets, sachez que c’est en partie pour cela qu’il a été coupé.

4,2 points, 2,2 rebonds et 1,8 passes de moyenne avec les Hornets, même pas un coup de fil pour se dégourdir les jambes en G League.

Ish Smith récupéré par la franchise il y a un mois, et Frank Ntilikina bientôt de retour.

Mélangez tout ça avec un contrat two-way dont les petites lignes tout en bas ne doivent pas amener beaucoup de garanties, et vous obtenez donc un renvoi en bonne et due forme du jeune meneur français, désormais sur le marché comme une vulgaire aubergine.

En NBA Théo Maledon avait démarré tambour battant avec le Thunder, ça parlait déjà de futur Tony Parker, de profil à la Chris Paul, mais trois ans plus tard la chute est assez vertigineuse et on en est presque à espérer que l’AS Villefranche fasse appel à lui, car “du moment qu’il joue ce sera déjà bien”.

Theo Maledon has been waived by the #Hornets. Maledon was on a two-way contract and appeared in 13 games this season, averaging 4.2 points 2.2 assists and 1.8 rebounds. Move opens up a roster spot, specifically a two-way slot.

— Rod Boone (@rodboone) December 14, 2023

Plus sérieusement ? Théo Maledon va devoir rebondir et il ne le fera pas forcément en NBA, lui qui a prouvé par le passé avoir un profil qui colle également très bien au basket FIBA. Tiens, ça nous fait penser qu’on a regardé le match de l’ASVEL hier et que l’équipe rhodanienne est quand même bien à la masse tout court sur les postes 1 et 2, on dit ça on ne dit rien, on gratte des papiers nous, on n’est pas des agents.

On guettera dans les prochains jours où est-ce que le fameux rebond emmènera Théo, mais une chose est sûre, la relation avec Charlotte n’aura pas débouché sur un mariage. Pas facile à dompter Chacha enfin bref, on vous tient au jus dès qu’on a des nouvelles.