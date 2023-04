Titulaire depuis trois matchs avec les Hornets, Théo Maledon continue d’empiler les minutes et il en profite pour se montrer. Face aux Raptors ce dimanche, le meneur a délivré 14 passes décisives, son record en carrière.

LaMelo Ball, Terry Rozier ou encore Dennis Smith Jr. à l’infirmerie, Théo Maledon dispose actuellement d’une autoroute au poste 1. Titulaire pour la troisième fois consécutive, le natif de Rouen a noirci la feuille de stats face à Toronto : 8 points, 8 rebonds, 14 passes en 40 minutes. Pas suffisant pour arracher la victoire, de toute façon Charlotte ne court pas après ça, mais au moins se montrer aux yeux de son coach et essayer de faire bonne figure.

Le bon point ? Un énorme temps de jeu, la possibilité d’avoir souvent la balle en main et le contrôle des opérations en attaque. Avec ses décalages et sa vision du jeu, il a pu s’offrir son record en carrière à la passe avec un déchet moindre niveau pertes de balle (2). On retiendra une belle complicité avec Kai Jones et Mark Williams, les intérieurs de Charlotte. Le point noir de la soirée : une adresse pas terrible avec 4/16 au tir et 0/6 depuis le parking. Un aspect à améliorer alors qu’il avait déjà claqué un 4/13 au dernier match. L’ancien de l’ASVEL a encore trois rencontres pour se montrer avec l’espoir de décrocher un nouveau contrat pour la prochaine saison NBA (il est actuellement en two-way contract). Il va falloir tout donner, c’est là que tout se joue.