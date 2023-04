L’ASVEL affrontera des équipes de G League cet été : après Wembanyama, la NBA craquera-t-elle pour Zaccharie Risacher ?

Après les Mets en octobre dernier, l’ASVEL va-t-il se la jouer rêve américain ? Tony Parker a révélé que son club ferait une tournée estivale pour affronter des équipes de G League. De quoi mettre un peu de lumière sur la pépite Zaccharie Risacher ?

Les Metropolitans 92 auraient-ils lancé une mode ? C’est pas impossible vu les dernières déclarations de Tony Parker. Dans des propos rapportés par le journal Le Progrès, le président de l’ASVEL assure avoir accepté une offre de la G League pour disputer des matchs les 7 et 9 septembre prochain à Vegas. L’objectif ? Offrir une exposition plus importante à Zaccharie Risacher, nouvelle pépite du basket tricolore.

« La saison prochaine, le plus important, c’est Zaccharie Risacher. Il sera au cœur de notre stratégie. Nous allons construire l’équipe autour de lui, Nando [De Colo, ndlr] et Joffrey [Lauverge, ndlr]. Zaccharie doit exploser. Il est projeté Top 3 à la draft. Pourquoi ne serait-il pas numéro 1 ? Il a tout le talent du monde et nous allons vraiment le pousser.

C’est pour ça que nous avons accepté l’offre de la G League pour faire une tournée américaine l’été prochain et l’exposer le plus possible. Nous irons deux semaines aux États-Unis. Nous commencerons par un training camp à San Antonio et nous jouerons deux matches à Las Vegas ensuite, les 7 et 9 septembre. »