C’est la cour des miracles. Alors que Victor Wembanyama est annoncé n°1 de la Draft 2023 depuis la classe de CM2, et que Rayan Rupert se dirige vers une sélection parmi les choix de loterie, le basket français ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Zaccharie Risacher et Bilal Coulibaly sont pour l’instant annoncés haut – très haut – à la Draft 2024. Merci ESPN. Merci la vie.

Patience est daronne de toutes les vertus. Annoncé au second tour de la Draft 2023 par ESPN, en qualité de 40e choix, Bilal Coulibaly est reconsidéré pour l’année suivante. Ce mercredi, Jonathan Givony – scout le plus “prestigieux” d’ESPN – a publié sa première mock pour la Draft 2024. Le poste 2/3 de Boulogne-Levallois y figure à la… 8e position. Gros séisme pour lui, les caméras arriveront bientôt. Cette projection dessine ce à quoi vont ressembler les prochains mois de Coulibaly. Il n’a que 18 ans (19 en juillet) et peut encore se développer une saison en Betclic Élite avant de bondir chez les cainris. La médiatisation qui accompagne les Mets 92 cette année et sa performance contre Bronny James lui ont profité. S’il décide d’attendre 2024 pour déposer son nom parmi les candidats à l’estrade du Barclays Center, attention à ne pas stagner. L’intérêt outre-Atlantique descend très vite lorsqu’un prospect européen ne confirme pas. Et par « confirmer », on entend faire des stats. La palette technique de Bilal Coulibaly demande encore un peu de vernissage pour y parvenir. C’est normal. C’est le jeune âge. On tire déjà sur la bonne ficelle.

Deuxième silhouette tricolore de cette mock : Zaccharie Risacher, annoncé… 3e de la Draft 2024 par ESPN. Pépite de l’ASVEL. Ailier de 17 ans (18 en avril) qui statue à 2m03, dégaine avec une mécanique bien fluide et chiffre déjà ses feuilles de match en professionnel : 8 points pour la réception de Dijon début février, 10 points contre le Fenerbahce fin janvier. À part notre cousin Thibault, on ne connaît pas beaucoup de joueurs qui performent en EuroLeague avant leurs 18 ans. Et tout bien réfléchi, même notre cousin Thibault ne le fait pas. Un conseil pour que Zaccharie convertisse ce qui lui tend les bras ? Quitter l’ASVEL pour signer aux Mets 92. Enfin, si le club francilien existe encore d’ici-là.