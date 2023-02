En rejoignant les Clippers après son transfert des Lakers à la deadline, Russell Westbrook s’est non seulement évité un déménagement mais en plus, il est allé dans l’équipe d’un vieux pote qu’il connaît bien : Paul George. Russ et PG ont effectivement passé deux saisons ensemble à Oklahoma City, nouant des liens forts qui pourraient bien aider Los Angeles à atteindre les sommets.

Paul George était l’un des premiers à mentionner le nom de Russell Westbrook comme recrue potentielle pour les Clippers il y a quelques jours, eux qui cherchaient encore à se renforcer sur le poste de meneur à ce moment-là. Une façon pour lui d’influencer son management pour amener Brodie à bord du bateau Clips, et ainsi reprendre une bromance qui s’est arrêtée à l’été 2019 après un “bad shot” de Damian Lillard.

Trois ans et demi plus tard, Brodie et Paulo vont donc à nouveau évoluer sous le même maillot pour tenter de gagner un premier titre NBA. Beaucoup de choses ont évidemment changé depuis leur aventure commune à Oklahoma City, mais impossible de ne pas avoir quelques souvenirs qui remontent.

👀🔥 Paul George & Russell Westbrook are celebrating in OKC with Cigars and a live performance from @Nas (via @russwest44) pic.twitter.com/NO81cEwFbE — Fanatics View (@fanaticsview) July 1, 2018

On pense forcément à cette soirée d’été 2018, quand George et Westbrook fumaient des cigares pour fêter la prolongation de contrat longue durée de PG, alors agent libre après avoir été transféré d’Indiana à OKC un an plus tôt. Malgré une première saison décevante sur le plan collectif (élimination au premier tour des Playoffs), Paulo déclarait à l’époque qu’il adorait sa situation dans l’Oklahoma et que c’était au Thunder qu’il voulait passer ses meilleures années.

Pendant un an, franchement on y a cru. Comment oublier la magnifique campagne 2018-19 de George, qui est peut-être sa toute meilleure saison en carrière (en tout cas en régulière) avec une troisième place dans la course au MVP s’il vous plaît. Et alors que PG affolait les compteurs, Russell Westbrook continuait lui d’enchaîner les triple-doubles à un rythme record (avec certes moins de scoring, mais meilleur passeur NBA pour la deuxième année de suite), formant ainsi un one-two punch plutôt complémentaire et donc redoutable. Sous l’impulsion de son duo de superstars, le Thunder était sur le podium de l’Ouest pendant une bonne partie de la saison régulière et semblait représenter un concurrent sérieux pour les Playoffs.

La suite, on la connaît.

Les petits bobos de Paul George, une chute à la cinquième place de l’Ouest, une série de premier tour pas facile face aux Blazers, et Damian Lillard qui domine Westbrook avant de faire exploser tout le projet Thunder. C’est ainsi que Paulo a atterri aux Clippers et Russ aux Houston Rockets à l’été 2019, presque en un claquement de doigts.

“Je n’ai passé que deux ans à Oklahoma City mais vous savez, pendant ces deux années, j’ai aimé Russ comme un frère. J’ai tellement d’amour pour lui. Quand j’ai su qu’il y avait une possibilité que je parte, il est le premier à qui j’ai passé un coup de fil, et il m’a soutenu à fond.” – Paul George en juin 2020

Au cours des trois dernières années, Paul George et Russell Westbrook sont restés en très bons termes, même s’ils ont chacun connu des hauts et de bas dans leur parcours respectif. En particulier Brodie, qui n’a pas arrêté de déménager (Houston, Washington, Lakers et maintenant Clippers) ces dernières années avant de connaître une expérience très douloureuse chez les Lakers entre fin 2021 et début 2023. Une expérience qui avait d’ailleurs fait mal au cœur à PG, triste de voir Westbrook critiqué – voir moqué – de toute part pendant son passage dans la mythique équipe de Los Angeles.

Mais les deux bonhommes originaires de la Cité des Anges ont désormais l’occasion d’écrire une nouvelle page. Peut-être la plus belle de toute. Ils sont à nouveaux réunis, chez eux à L.A., pour remporter le titre ultime et finir ce qu’ils avaient commencé à Oklahoma City il y a six ans.

La balle est dans leur camp, à eux de jouer.