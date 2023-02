Alerte tampering de niveau maximal. En sortie de match face aux Bucks Paul George a été interrogé sur la trade deadline réussie de sa franchise et sur le cas Russell Westbrook, et PG ne s’est pas fait prier pour dire ce qu’il pensait du potentiel ajout de son ancien coéquipier. Ça sent l’amende, mais au moins on sait ce qu’il pense.

Paul George et Russell Westbrook ont déjà évolué ensemble. C’était dans l’Oklahoma, avec le Thunder, et si Paulo jouait à cette époque comme un véritable MVP, il a aussi fui la région après avoir vu Damian Lillard acquérir tous les biens immobiliers de l’état en l’espace d’un tir. Un tir qui faisait littéralement exploser la franchise d’OKC, et depuis de l’eau a coulé sous les ponts. Paul George a rejoint les Clippers dans la foulée et y évolue toujours depuis, alors que pour Russell Westbrook c’est plus compliqué, lui qui a voyagé en l’espace de quatre ans entre Houston, Washington, Los Angeles et désormais Salt Lake City, puisqu’on vous rappelle que le Brodie a été transféré au Jazz mercredi soir.

Tout ça pour vous dire quoi ? Que l’ailier des Clippers ne serait pas contre rejouer avec son meneur de l’époque. Les Clippers se sont séparés de Reggie Jackson et John Wall à la deadline, ont récupéré le jeune Bones Hyland en provenance de Denver, et il se murmure très fort que Russell Westbrook et le Jazz pourraient se séparer dans les prochaines heures par l’intermédiaire d’un buy-out, ce qui permettrait à n’importe quelle franchise de s’octroyer ses services à moindre coût. Et voilà donc ce que Paul George en pense :

“If there is somebody out there — Russell [Westbrook] — if it makes sense and it goes with our team, we’re all for it… Hopefully Russell sees this and we figure something out.” Paul George on the Clippers adding a traditional point guard pic.twitter.com/vvox3xTTFU — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 11, 2023

Si un joueur se retrouvait libre – Russell Westbrook – et que ça correspondait à nos besoins ? On foncera […] On a besoin d’un meneur et ça améliorerait clairement notre équipe d’avoir ce genre de meneur traditionnel qui rend la vie plus facile.

Hop, les pieds dans le plat, et Paul George n’a pas mis de chaussettes. Le sourire lâché par PG au moment où il mentionne le nom de RW en dit long, il nous laisse imaginer que l’amende pour tampering (le fait de tenter de recruter ostensiblement un joueur sous contrat) pourrait être salée, et il nous laisse imaginer que l’ailier des Clippers s’en tamponne le coquillard.

Le duo Russell Westbrook / Paul George reconstitué ? Avec cette fois-ci… Kawhi Leonard pour compléter le trio ? Rien de fait hein, d’autant plus que le Heat, les Bulls ou… le Jazz seraient aujourd’hui en avance sur le dossier. Mais dans tous les cas, Paul George aura fait tout ce qu’il pouvait.