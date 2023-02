Si on s’attendait à voir certaines équipes à bouger ça n’a pas toujours été le cas, et d’autres ont en tout cas été très actives lors de ce dernier jour des transferts. D’autres comme les Clippers, qui ont attiré Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee. C’est une masterclass des Voiliers, qui veulent mettre toutes leurs chances de leur côté.

La Cité des Anges s’est enflammée sur ces derniers jours. Après le record de LeBron James, le départ de Russell Westbrook et les arrivées de D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, c’est l’équipe voisine, les Clippers, qui a beaucoup bougé ce soir.

L.A., qui était à la recherche d’un meneur (sur demande de Kawhi Leonard) a trouvé sa perle rare : Bones Hyland. Le désormais ex-meneur des Nuggets n’était plus en odeur de sainteté dans le Colorado et devra continuer sa progression dans la franchise de Steve Ballmer. À 22 ans, le guard est dans la deuxième année (sur quatre) d’un contrat rookie à 10M de dollars, et le management des Clips a envoyé deux second tours de Draft pour récupérer le 26ème choix 2021. C’est une petite prise de risque car Hyland ne correspond pas forcément au profil recherché mais apportera tout de même énergie, agressivité et scoring. A noter que le numéro 3 n’était pas le premier sur la liste de Michael Winger (le GM des Clippers), ce dernier n’ayant pas réussi à attirer Kyrie Irving et n’ayant pas trouvé d’accord pour Fred VanVleet (les Raptors demandaient Terance Mann, ce qu’ont refusé Los Angeles).

Mais ce n’est pas tout, car en plus du poste de meneur, les Clippers ont upgradé leurs postes 3 et 5. Eric Gordon retourne ainsi dans la Cité des Anges, en échange de Luke Kennard (parti aux Grizzlies). Un shooteur en remplace un autre, mais Rico Gordon est un sniper reconnu dans la Grande Ligue et ses 34,5% de loin sont à travailler mais ne seront pas de refus. À 35 ans, Eric Gordon apportera du soutien en attaque à Kawhi Leonard et Paul George, dans une maison qu’il connait bien pour l’avoir cotoyé durant plusieurs saisons.

Le poste de pivot voit également un nouvel arrivant, en la personne de Mason Plumlee. Plums se sort du chantier des Hornets et prendra ce rôle de back-up d’Ivica Zubac, qui était vacant après le départ d’Isaiah Hartenstein cet été. À 32 ans, Plumlee tourne à 12,2 points et 9,7 rebonds par match et rendra de fiers services à l’intérieur. Reggie Jackson fait par contre le chemin inverse mais sera coupé immédiatement par Charlotte.

Décidément, Los Angeles a vécu un jeudi très mouvementé. Les Clippers avaient déjà un roster très fourni et se renforcent encore pour pouvoir exister et jouer les premier rôles dans cette Conférence Ouest impitoyable. Maintenant plus qu’une chose à aller chercher : le trophée Larry O’Brien, en juin prochain.