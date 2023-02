Le nouveau propriétaire de Phoenix, Mat Ishbia sait comment attirer l’attention. Quelques heures seulement après son intronisation par la franchise, les Suns ont signé Kevin Durant. Comme manière de débarquer en NBA, on a quand même vu plus tranquille. En tout cas, le monsieur est pétri de grandes ambitions pour son nouveau jouet.

Personne n’a pu louper le transfert de l’année. Cette nuit, les Nets ont mis fin à leur projet de titre en envoyant Kevin Durant à Phoenix, en échange de Mikal Bridges, Cameron Johnson et 4 premiers tours de Draft non protégés. Avec Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton aux côtés de la Tarentule, on imagine mal cette équipe ne pas s’imposer comme l’un des nouveaux favoris au trophée du mois de juin.

Mdr Rob Pelinka il était là let’s go on est là le nouveau proprio des Suns il lui a dit assieds toi et regarde mon grand — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Un transfert qui a été directement dirigé par le fraîchement élu nouveau propriétaire des Suns. Mat Ishbia est devenu la veille le nouveau owner de la franchise. Né à Détroit, Ishbia a beaucoup touché le ballon orange dans sa jeunesse, faisant partie de l’équipe de Michigan State de 1999 à 2003 et allant jusqu’à remporter le championnat universitaire en 2000. En 2013, il prend la tête de United Wholesale Mortgage, une entreprise de prêts financiers, et en fait une véritable success story. À 43 ans, il rachète ainsi les Suns et le Mercury, franchise WNBA de Phoenix. Possédant 53% du capital des Suns, il devient avec cet achat le plus jeune owner de la NBA.

Être le petit nouveau dans la cour des propriétaires ? Même pas peur. Au contraire, ce dernier a tenu à signaler son arrivée à la ligue en réalisant d’entrée de jeu le plus gros transfert de la saison. Appeler Sean Marks et Joe Tsai, leur dire “Ok les mecs, on se regarde entre six yeux, on allume un cigare et on cause”… ça c’est la classe. Encore plus quand les discussions aboutissent à une annonce aussi explosive que celle de ce matin.

Les fans des Suns peuvent ce soir dormir sur le deux oreilles, ils ont désormais un propriétaire qui est concentré sur le basket et qui n’a pas peur de casser les codes pour mettre un coup de boost monumental au projet sportif de la franchise qu’il possède désormais.

Sources : ESPN, The Athletic